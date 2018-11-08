Все, як Кузьма хотів, – Наталя Могилевська презентувала новий кліп "Personal Jesus"

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Наталя Могилевська презентувала новий кліп "Personal Jesus"
Наталя Могилевська презентувала новий кліп "Personal Jesus" / Фото із соцмереж

Співачка Наталя Могилевська презентувала довгоочікуваний кліп "Personal Jesus", який вона написала в пам'ять про загиблого Андрія Кузьменка.

Сьогодні, 8 листопада, у мережі з'явився офіційний кліп до треку Наталі Могилевської "Personal Jesus". Ролик зірка зробила максимально простим та без спецефектів. Таким чином співачка акцентувала увагу на емоційності пісні та словах. 

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Перед прихильниками Наталя Могилевська постала у чорній сукні. Артистка виконала пісню на сцені. В цей час за нею начебто спостерігав Кузьма "Скрябін". 

Кузьма, все як ти хотів... Дякую тобі, друже, тепер я знаю, що в України є свій "Personal Jesus". І це ти,
– зізналась Наталя Могилевська. 

Співачка зізналась, що пісня "Personal Jesus" стала однією з найпопулярніших у її кар'єрі. Трек став своєрідною сповіддю Наталії Могилевської, адже все, що вона відчуває після смерті Кузьми, вилилось у пісні.

"Мені потрібно було щось сказати, але висловити словами те, що я відчуваю і те, якими були наші відносини, просто неможливо! Думаю, пісня - це те, що, як мені здається, сам Кузьма сьогодні хотів би сказати українцям. Вона написана від його особи, в його стилістиці і з тієї теплотою і гумором, з яким він ставився до життя, до людей і до України. Ця пісня скаже набагато більше ніж будь-які слова", – додала Наталя Могилевська.

Дивіться новий кліп Наталі Могилевської на пісню "Personal Jesus" (відео):

 

Теги: LifeStyle Новини України Музика Наталія Могилевська Андрій Кузьменко "Скрябін"
Джерело: 24 Канал
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