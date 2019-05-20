Все як у людей: Леонардо Ді Капріо фотографував 21-річну кохану на телефон в Каннах

У мережу потрапили кумедні кадри зі знаменитим 44-річним актором Леонардо Ді Капріо і його коханою дівчиною Камілою Морроне у Каннах.

Стосунки голлівудського холостяка Леонардо Ді Капріо і моделі Каміли Морроне активно розвиваються. Закохані приїхали вдвох у Канни, коли там триває знаменитий кінофестиваль.

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У денний час пара вийшла на прогулянку по території люксового готелю Eden Roс, на якій актор спробував себе у ролі фотографа. Папараці зняли, як Леонардо ходив за дівчиною з телефоном та фотографував її.

Для виходу Каміла одягнула довге біле плаття у чорний горох з колекції Alessandra Rich. Ціна сукні складає близько 55 тисяч гривень.