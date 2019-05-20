Все як у людей: Леонардо Ді Капріо фотографував 21-річну кохану на телефон в Каннах

288 Читать новость на русском
Леонардо Ді Капріо і Каміла Морроне
Леонардо Ді Капріо і Каміла Морроне / Колаж LifeStyle 24

У мережу потрапили кумедні кадри зі знаменитим 44-річним актором Леонардо Ді Капріо і його коханою дівчиною Камілою Морроне у Каннах.

Стосунки голлівудського холостяка Леонардо Ді Капріо і моделі Каміли Морроне активно розвиваються. Закохані приїхали вдвох у Канни, коли там триває знаменитий кінофестиваль.

Читайте також: В образі ящірки: рідкісний вихід Єви Лонгорії зі своїм чоловіком – фото

У денний час пара вийшла на прогулянку по території люксового готелю Eden Roс, на якій актор спробував себе у ролі фотографа. Папараці зняли, як Леонардо ходив за дівчиною з телефоном та фотографував її.

Для виходу Каміла одягнула довге біле плаття у чорний горох з колекції Alessandra Rich. Ціна сукні складає близько 55 тисяч гривень.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MODEL TODAY (@_modeltoday_)

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Camila Morrone (@camilamorrone)

 

 

blog_ava
Партія Вакарчука відреагувала на заяву про розпуск Верховної Ради
сьогодні
10091
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Леонардо Ді Капріо Зіркові романи
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Перша річниця весілля принца Гаррі і Меган Маркл: що змінилось у їхньому житті після одруження
19 травня 10:02 Перша річниця весілля принца Гаррі і Меган Маркл: що змінилось у їхньому житті після одруження
Марта Вересюк 1595
Представник Нідерландів переміг на Євробаченні-2019: біографія Дункана Лоренса
19 травня 02:31 Представник Нідерландів переміг на Євробаченні-2019: біографія Дункана Лоренса
2540
"Шахрайки": римейк на римейк комедії з Енн Гетевей у головній ролі
18 травня 17:38 "Шахрайки": римейк на римейк комедії з Енн Гетевей у головній ролі
Юлія Ліпенцева 597
Шлюб мистецтва і технологій: чому обов'язково треба відвідати "Майстерню світла" у Парижі
18 травня 16:30 Шлюб мистецтва і технологій: чому обов'язково треба відвідати "Майстерню світла" у Парижі
Наталія Печерська 295
Голос кримських татар: пісні, фільми та книги про трагедію народу в день 75 роковин
18 травня 15:32 Голос кримських татар: пісні, фільми та книги про трагедію народу в день 75 роковин
347
Новини
Більше новин
Залиште відгук