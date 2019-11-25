Все ж куми: Потап зізнався, що хрестив сина Горбунова

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Потап, Осадча та Горбунов / Instagram /@kosadcha

Відомий український продюсер підтвердив, що є хрещеним батьком для дворічного Івана Горбунова. Знаменитість зізнається, що часто бачиться з малюком, адже з сім'єю телеведучих вони живуть по-сусідству. Потап дуже задоволений такими родинними зв'язками з зірковим подружжям.

В українському шоу-бізнесі між зірками часто існує справжня дружба. Вони стають не лише колегами по сцені, а й зараховують одне одного до членів своїх родин. Так популярний репер Потап у програмі "Життя відомих людей" зізнався, що серед його кумів зіркове подружжя Катерини Осадчої та Юрія Горбунова. 

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Потап хрестив спільну дитину пари Івана. 

Дуже його люблю, він класний. Це поєднання Горбунова і Осадчої, якби ви бачили, який кльовий малий. Ми поруч живемо, і він зустрічає мене інколи. У нас схожі машини із Юрою, і він думає, що батько, але виходжу я,
– розповів Потап про стосунки з похресником. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

Телеведучі Осадча та Горбунов оформили стосунки ще до народження дитини. Сина Івана Катя Осадча народила у лютому 2017 року. У молодої мами є 17-річний син Ілля від шлюбу з депутатом Олегом Поліщуком. Із першим чоловіком Осадча розлучилася у 2004 році. У серпні 2015 року Горбунов розлучився з дружиною Людмилою після 20 років шлюбу. 

Нашому сонечку уже 2 рочки! Неймовірне щастя бути батьками! Сину – будь здоровим і щасливим,
– привітав Юрій Горбунов первістка у своєму інстаграмі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Пара досить часто публікує сімейні світлини з прогулянок і дозвілля, яке вони проводять з маленьким сином.


Сімейні фото Катерини Осадчої та Юрія Горбунова з сином Іваном / Instagram /@gorbunovyuriy
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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Потап Катя Осадча Зіркові романи Зіркові діти
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