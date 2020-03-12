Всесвітньо відомі Coldplay зняли кліп у Києві: вражаюче відео

Британський рок-гурт Coldplay презентував нову відеороботу на пісню Trouble In Town з альбому Everyday Life. Кліп було знято в Києві в грудні 2019 року.

Над відео працювала українська Radioactive Film, відома співпрацею з багатьма світовими зірками, наприклад twenty one pilots, FKA twigs, Carnage & Steve Aoki. Зняла роботу ірландська режисерка Айофі Макардл.

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В інтерв'ю виданню the Village Ukraine представники компанії Radioactive Film розповіли, що кліп знімали на Ленінській кузні та по всьому Києву.

Зокрема, у відео помітно житловий квартал Chicago Central House, розташований біля станції метро "Олімпійський", а також – Будинок одягу на Львівській площі.



Будинок одягу на Львівській площі / Скріншот з відео

Також у кліпі можна впізнати автомобіль, з якого продають шаурму, МАФи з паніні та київські аптеки. Крім цього, на кадрах із супермаркету помітні українські продукти.



Українські продукти в кліпі Coldplay/ Скріншот з відео

У кліпі простежується сучасне трактування антиутопії Джорджа Орвелла "Колгосп тварин". Герої відео – тварини, які виглядають і поводяться як звичайні люди.

Coldplay – Trouble In Town: дивитися онлайн

Додамо, що у 2016 році Coldpaly презентували кліп на пісню UP&UP, спецефекти для якого створила українська команда GloriaFX з Дніпра, а продакшном займалася київська компанія Radioaktive Film.

Coldplay – UP&UP: дивитися онлайн