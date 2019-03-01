Всесвітньо відомий абстракціоніст проведе відкриту авторську екскурсію у Києві

2 березня о 13:00 в арт-просторі ЦУМ відбудеться авторська екскурсія знаного українського художника Петра Лебединця "Ілюзія".

Автор особисто розповість про концепцію створення 15-ти масштабних полотен, над якими він працював в 2012-2019 роках Вхід на ексклюзивну подію для всіх охочих – вільний.

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У ході екскурсії іменитий художник розкаже публіці про власну теорію кольору, яка стала основою побудови віртуальної ілюзії та допомогла авторові досягти художньої гармонії. А також поділиться з глядачами планами про майбутні проекти.

Екскурсія з автором такого масштабу – велика рідкість у світовій практиці. Думаю, українські шанувальники абстракціонізму скористуються унікальним шансом поспілкуватися з живим класиком та трендсеттером популярного напряму мистецтва. Фонд завжди намагається не просто показати роботи авторів, а й додати освітній елемент у проекти – влаштувати Artist Talk, організувати авторську екскурсію. У майбутньому ми маємо намір відкривати нові формати спілкування художників та української публіки, – зазначає організатор заходу директор Sky Art Foundation Юлія Островська.



Петро Лебединець

Хто такий Петро Лебединець?Художник народився у 1956 році. У 1984-му закінчив Київський державний художній інститут. З 1990 року – член Національної спілки художників України. Роботи автора є частиною колекцій світових музеїв і галерей, включаючи Національний художній музей України, Київський музей російського мистецтва, Запорізький художній музей, Український музей Нью-Йорка, Віденський музей історії мистецтв, Російсько-американський фонд (Нью-Йорк), Постійне представництво України при ООН, Мерію Брукліна, Міністерство культури України, галерею Inter Art Gallery Reich (Кельн), галерею Anixis (Баден), галерею Martinez (Канни) та десятки інших музеїв і галерей. На рахунку Петра Лебединця більше 50-ти персональних проектів, а також участь у понад 100 групових виставках.

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