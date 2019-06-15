Всесвітня прем'єра відеоіновації від Руслани – "Wind Energy. Endless"

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Руслана та Енергія Вітру
Руслана та Енергія Вітру / Screenshot з відео "Wind Energy. Endless"

Співачка Руслана до Всесвітнього дня вітру, який відзначають 15 червня, презентувала музично-соціальне відео "Wind Energy. Endless". Його мета – популяризувати енергію вітру та сприяти її втіленню у "Нову Культуру Енергії".

15 червня – Всесвітній день вітру. Разом з WindEurope до #GlobalWindDay співачка Руслана представила нове музично-соціальне 4-хвилинне відео "Wind Energy. Endless".

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І це не лише всесвітня прем’єра, а й відеоіновація. "Ми віднайшли, як показати потенціал енергії вітру та популяризувати чисту енергію для майбутнього!" – кажуть автори проекту.

Це відео сьогодні має побачити якомога більше людей у світі! Пересилайте один одному, щоб отримати енергію вітру! Це відео – know-how! 
– закликає Руслана та її команда.

До слова, у відео використаний фрагмент нової пісні "Wind Song AU", прем’єра якої за тиждень відбудеться у німецькому місті Бонн.

Робота над відео тривала у період з квітня по травень 2019 року, зйомки відбувалися у Каховці Херсонської області на території вітропарку “Новотроїцький”.

Протягом року WindEurope разом з УВЕА мають наміри зробити серію музичних видовищних арт-перформенсів, щоби показати вітроенергетику, яка є одним з ключових відновлюваних чистих джерел планети, популяризувати її та "зробити використання Енергії Вітру не просто новітньою технологією, але й Новою Культурою Енергії".

Унікальне інноваційне відео від Руслани:

• Автор ідеї та продюсер: Руслана у співпраці з WindEurope, УВЕА та "Vindkrаft. Ukraine"
• Режисер: Георгій Дергачов
• Звукорежисер: Олександр Ксенофонтов
• Оператор: Сергій Князєв та Олександр Дячишин
• Розробка дизайну: Євген Мальчик
• Створення саундтреку: Руслана з використанням фрагментів пісні “Au”, створеної у співавторстві з Андрієм Оніскевичем

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Енергетика Відновлювана енергетика Руслана
Джерело: 24 канал
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