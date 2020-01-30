День народження Всеволода Нестайка: що відомо про класика дитячої літератури

У четвер, 30 січня, виповнюється 90 років від дня народження основоположника української дитячої літератури Всеволода Нестайка. Що відомо про його життя та творчість – читайте далі.

Народився Всеволод Нестайко 30 січня 1930 року в Бердичеві, що на Житомирщині. Коли хлопчику було лише три роки, разом з іншими січовими стрільцями загинув його батько. У страшному 1933 році сім'я, рятуючись від голоду, переїхала до родичів у Київ. Мати Всеволода Нестайка була вчителькою, і квартира знаходилась в приміщенні тієї школи, де вона вчителювала.

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Коли розпочалася Вітчизняна війна, Всеволоду було 11 років. Зі своєю мамою він провів два страшні роки в київській окупації. Мама організувала в своїй кімнаті підпільне навчання, щоб учні не забули набутих раніше знань. Ці уроки допомогли прийняти Всеволода одразу до шостого класу.

У дитинстві хлопець захоплювався творчістю Миколи Трублаїні, Марка Твена, Джека Лондона, Жуля Верна, Антона Чехова і Бориса Житкова. Закінчивши десять класів, у 1947 році майбутній письменник вступив на слов'янське відділення філологічного факультету Київського університету.

Працював у редакціях журналів "Дніпро", "Барвінок", видавництвах "Молодь". З 1956 по 1987 рік очолював редакцію у видавництві "Веселка".



Всеволод Нестайко

У 2004 році Нестайко разом із поетом Іваном Малковичем публікують нову авторську редакцію книги "Тореадори з Васюківки". Твір позбавили від незрозумілих деталей для сучасного та майбутнього читача, зокрема, з'явилися і нові епізоди.



Нестайко та Малкович на презентації оновлених "Тореадорів з Васюківки"

На початку 2000 року, Нестайко друкує в "Барвінку" свою нову повість-казку "Ковалі Щастя, або Новорічний детектив". Веде програму на Національному радіо України "Радіобайка Всеволода Нестайка".

Оповідання та повісті Всеволода Нестайка

"Шурка і Шурко" (1956)

"Це було в Києві" (1957)

"В Країні Сонячних Зайчиків" (1959)"

"Пригоди Робінзона Кукурузо" (1964)

"Таємниця трьох невідомих" (1970)

"Пригоди Грицька Половинки" (1978)

"Пригоди журавлика" (1979)

"Чудеса в Гарбузянах" (1984)

"П'ятірка з хвостиком" (1985)

"Скринька з секретом" (1987)

"Робінзон Кукурузо" (1970)

"Вітька Магеллан" (1975)

"Пересадка серця" (1983)

Нагороди фільмів, які зняті по мотивах творів Всеволода Нестайка

"Тореадори з Васюківки" (однойменний телефільм 1968 року за цим твором отримав "Гран-прі" на Міжнародному кінофестивалі в Мюнхені і 1969 року – головну премію на Міжнародному кінофестивалі в Алегзандрії, Австралія)

"Одиниця з обманом" (однойменний фільм за цим твором отримав у 1984 році премію на Всесоюзному кінофестивалі в Києві та 1985 року на Міжнародному кінофестивалі в Габрово)

"Незвичайні пригоди у лісовій школі" (премія ім. Лесі Українки, 1982)

Спеціальний приз на кінофестивалі в Габровому (Болгарія, 1985)

1979 року рішенням Міжнародної ради з дитячої та юнацької літератури трилогію "Тореадори з Васюківки" внесено до Особливого почесного списку Г. К. Андерсена як один із найвидатніших творів сучасної дитячої літератури.



Книги Всеволода Нестайка

Соціальне опитування, проведене в 1990-их роках, показало, що казки та оповідання Всеволода Нестайки були на той час найпопулярнішими серед читачів. Його книги й сьогодні читають діти та дорослі з різних країн світу. Його витвори перекладені 20-ма мовами, серед них арабська та бенгалі.

Останній його твір "Найновіші пригоди Косі Вуханя та Колька Колючки" вийшов з-під пера у 2009 році. Того ж року казка Нестайка "Дивовижні пригоди в лісовій школі" стала однією з найпопулярніших в Україні. Помер Всеволод Нестайко 16 серпня 2014 в Києві, де жив і працював останні роки.