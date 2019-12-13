Букви в її імені будуть невимовними, – Раян Рейнольдс заінтригував розповіддю про третю дитину

На початку жовтня 2019 року голлівудські актори Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі втретє стали батьками. У пари народилась дівчинка. Та, як зізнався Раян Рейнольдс, дитина отримає оригінальне ім'я від своїх зіркових батьків.

Голлівудський актор став гостем популярного американського шоу Today, передає The Daily Mail. Головною темою інтерв'ю була нова кінострічка за участю Раяна Рейнольдса – "6 футів під землею". У день прем'єри, 13 грудня, у мережі опублікували фрагменти з шоу, у яких голлівудський "Дедпул" розповів чимало секретів свого особистого життя.

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Зазвичай, Раян Рейнольдс уникає питань про виховання дітей та їхнє дозвілля. Такого ж правила дотримується і його дружина Блейк Лайвлі. Тому розповідь актора про новонароджену доньку привернула увагу всіх прихильників подружжя. Зокрема, у мережі здивувались, що пара за понад місяць так і не визначилась з іменем немовля. На це Раян Рейнольдс відповів, що з коханою шукає особливе ім'я, що всі сприйняли як жарт.

Ми досі не придумали ім'я. Ми хочемо бути оригінальними, тому всі букви в її імені будуть невимовними. Хочу, щоб в її житті їй було з чим боротися,

– розповів Раян Рейнольдс.

Окрім цього, актор додав, що в захваті від батьківства. З Блейк Лайвлі він вже виховує 4-річну Джеймс і 3-річну Інес. Раян Рейнольдс не приховує, що інколи їм буває дуже складно із трьома маленькими нащадками, однак всі турботи забуваються, коли зіркові батьки бачать своїх доньок.

"Мені подобається моє життя. Я люблю своїх дітей. Знаю, що не прийнято про це говорити. З трьома дівчатками буває важко", – додав він.

Як відомо, про третю дитину пара повідомила на червоній доріжці прем'єри фільму "Покемон детектив Пікачу" у Нью-Йорку. Сталось це на початку травня 2019 року. Вже у жовтні Блейк Лайвлі народила дівчинку, однак жодних деталей подружжя вирішило не розголошувати.