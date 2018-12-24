Всі думають, що в мене є спонсор, – "Міс Україна-Всесвіт 2018" розповіла про розкішне життя

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"Міс Україна-Всесвіт 2018" розповіла про розкішне життя
"Міс Україна-Всесвіт 2018" розповіла про розкішне життя / Instagram / @karinazhosanofficial

Переможниця краси та володарка титулу "Міс Україна-Всесвіт 2018" Карина Жосан вирішила відверто розповісти про своє особисте життя. Не оминула модель теми фінансування її розкішного відпочинку.

Деталями свого особистого життя Карина Жосан поділилась у програмі "Світське життя". За словами ефектної красуні, вона тривалий час провела у Китаї, де упродовж 5 років без відпусток працювала моделлю. Тому тепер Карина не скаржиться на фінансовий стан своїх рахунків та може собі дозволити розкішні поїздки за кордон, кадри з яких залюбки виставляє в мережі. 

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Я мандрую лише останні півроку. До цього я 5 років, нікуди не виїжджаючи, працювала моделлю в Китаї. Я розумію, зараз всі думають, що в мене є спонсор. Так, у мене є чоловік, який до мене залицяється. Без сумніву, він заможна людина. Але я продовжую працювати і зараз, та не планую припиняти. Тому я доволі непогано сама заробляю,
– розповіла Карина Жосан. 

Окрім цього, "Міс Україна-Всесвіт 2018" прокоментувала чутки, що їй корона дісталась завдяки багатому одруженому залицяльнику, який купив перемогу на конкурсі. За словами Карини Жосан, це нісенітниці, адже її молодий чоловік не перебуває у шлюбі, а корону модель виборола чесним шляхом. 

"Ви знаєте, я готувалася до того, що якщо я візьму корону, буде багато критики та негативу. Не злим-тихим словом я і сама казала б, якби хтось інший виграв, що все куплене! Але коли я стояла на сцені в короні, коли в мене лилися сльози радості, знаєте – ні, це не купити за гроші!" – додала Карина Жосан.

Переможниця конкурсу краси також спростувала скандальні чутки про десятки операцій. Карина ж переконує, що ніколи не зверталась до пластичних хірургів, однак стоматологи поставили їй вініри – керамічні накладки на передні зуби. 

Нагадаємо, що 14 серпня відбувся масштабне шоу "Міс Україна Всесвіт 2018". Переможницею стала Каріна Жосан, яка представила нашу державу на міжнародному конкурсі краси. Однак здобути перемогу українці так і не вдалось. Головна корона та титул "Міс Всесвіт 2018" дістались філіппінці Катріоні Грей.

Теги: LifeStyle Новини України Конкурс краси
Джерело: Lifestyle
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