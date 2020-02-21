Фільми Квентіна Тарантіно: хронолонія стрічок культового режисера

Квентін Тарантіно – один із найвизначніших та найкультовіших режисерів сьогодення. Його проєкти увійшли в легендарну історію голлівудського кінематографа. Редакція LifeStyle 24 зібрала всі його роботи в одному матеріали. Фільми Тарантіно в хронологічній послідовності – далі.

Квентін Тарантіно – успішний голлівудський режисер, який, як запевняють його фанати, не завжди справедливо оцінюється академією кіномистецтва та Оскаром, зокрема, все одно зміг стати легендою. Його фільми анонсуються за кілька років наперед, а фанати з нетерпінням чекають новинок.

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Як повідомив Тарантіно в одному з інтерв'ю, його десятий фільм стане завершальним у його приголомшливій кар'єрі. Тож, до вашої уваги – всі фільми, які режисер зняв до 2019 року включно.

Всі фільми Квентіна Тарантіно

"Скажені пси" (Reservoir Dogs) (1992)

Жанр: трилер, драма

Рейтинг IMDb: 8,3

Сюжет: Джо Кебот – кримінальний авторитет, який хоче пограбувати ювелірний магазин. Для цього він збирає команду з шести екснальотчиків. За його планом, якщо діло провернеться, то стане ідеальним злочином, адже його найманці незнайомі між собою, а деталі злочину їм невідомі. Однак Кебот змушений зазнати фіаско. В ювелірному магазині на групу злодіїв чекає пастка. Двоє з найманих екснальотчиків помирають і далі починається найцікавіше. Злочинці намагаються з'ясувати, хто випередив поліцію і зірвав пограбування. Вони знають, що стукач є серед уцілілих, але хто саме – залишається дізнатися.

Скажені пси: трейлер дивитися онлайн

"Кримінальне чтиво" (Pulp Fiction) (1994)

Жанр: гангстерський фільм, трилер, комедія

Рейтинг IMDb: 8,9

Сюжет: події розгортаються навколо бандитів Вінсента Вега і Джулса Вінфілда. Вони виконують завдання свого боса – грабують людей. А поміж місіями діляться один з одним історіями з життя. Так в центрі сюжету фільму – Вінсент, який рятує дружину боса від передозування наркотиками, а Джулс намагається оминути провал недолугих грабіжників. Попереду – найцікавіші кримінальні події та чимало гумору.

Кримінальне чтиво: трейлер дивитися онлайн

"Джекі Браун" (Jackie Brown) (1997)

Жанр: кримінальна драма

Рейтинг IMDb: 7,5

Сюжет: Джекі Браун – темношкіра 44-річна жінка, яка працює стюардесою. Однак у неї є не надто легальний підробіток. Вона займається контрабандою для мексиканського торговця – перевозить зброю в Америку. Усі її афери проходили добре, поки якось жінка не опинилася в руках ФБР. Ті пропонують Джекі здати свого боса і тим самим зберегти своє життя. Однак у неї є інший план: привласнити собі кругленьку суму і позбутися торговця.

Джекі Браун: трейлер дивитися онлайн

"Убити Білла" (Kill Bill Volume 1) (2003)

Жанр: екшн

Рейтинг IMDb: 8,1

Сюжет: Колись Брайд була найманою вбивцею, а її бос Білл був її коханцем. Якось дівчина дізнається, що вагітна від свого керівника. Вона хоче жити спокійним життям, тому втікає в інше місто. Там вона готується вийти заміж за нового бойфренда. Однак щасливому весіллю бути не судилося. Білл з'являється на святкуванні і стріляє в свою екскохану, яка за секунду до пострілу встигає сказати, що вагітна. Брайд вдається вижити, а от її дитині – ні. Після чотирьох років у комі жінка прокидається і розуміє, що тепер вона повинна помститися Біллу.

Убити Білла: трейлер дивитися онлайн

"Убити Білла 2" (Kill Bill: Volume 2) (2004)

Жанр: драма, кримінал

Рейтинг IMDb: 8,0

Сюжет: події розгортаються навколо тієї ж Брайд, яка помалу розраховується за свої страждання з усіма учасниками банди. З двома покінчено. Залишилося ще троє, серед яких глава – Білл. А також Брайд, сама того не розуміючи, розкриває деталі, які доповнюють першу частину. У продовженні культової історії їй доведеться пройти крізь такі випробування, які здавалися неможливими.

Убити Білла 2: трейлер дивитися онлайн

"Безславні виродки" (Inglourious Basterd) (2009)

Жанр: бойовик, драма, військовий, комедія

Рейтинг IMDb: 8,3

Сюжет: події розгортаються в окупованій Франції. На очах у Сюзанни Дрейфус гине її сім'я. Винним у смерті є німецький полковник Ганс Ланд. Самій Сюзанні дивом вдається врятуватися і втекти до Парижа. Там дівчина влаштовується на роботу до кінотеатру. Паралельно лейтенант Алдо Рейн збирає команду з європейських солдатів, які називають себе "Виродками". Таємний агент під прізвиськом Бріґіта фон Гаммерсмарк видає себе за актрису і приєднується до групи. Найцікавіше розпочнеться тоді, коли дві сюжетні лінії перетнуться, адже в кінотеатрі їм доведеться перетнутися з Сюзанною, яка живе думкою про помсту.

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"Джанго вільний" (Django Unchained) (2012)

Жанр: вестерн, драма, комедія

Рейтинг IMDb: 8,4

Сюжет: Мисливець за головами на прізвисько Дантист займається відстрілом найнебезпечніших злочинців Дикого Заходу. Якось він розуміє, що роботи у нього надто багато і поодинці він вже не справляється. Він вирішує шукати собі помічника. Однак стрілки, рівень яких відповідає його вимогам, хочуть пристойні суми. А Дантист ділитися не ласий. Однак доля усміхається мисливцю за головами, коли він зустрічає раба-втікача Джанго. Той погоджується працювати з ним за безцінь, однак у нього є свої мотиви. Він мріє помститися своїм ворогам.

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"Мерзенна вісімка" (The Hateful Eight) (2015)

Жанр: вестерн, детектив

Рейтинг IMDb: 7,8

Сюжет: події розгортаються після Громадянської війни в США. Мисливець за головами Джон Рут – професіонал своєї справи. Він звик виконувати роботу якісно і доводити її до кінця. Під час однієї з місій до нього прибивається його так званий колега – мисливець за головами. Разом із ним вони будуть змушені перечекати сніжну бурю в одному з магазинчиків, де збереться дуже цікава компанія – шериф, ковбой, француз, мексиканець і генерал. Незабаром пара мисливців з'ясує, що один із них не є тим, кого з себе видає.

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"Одного разу в Голлівуді" (Once Upon A Time In Hollywood) (2019)

Жанр: драмедія, кримінал, чорна комедія

Рейтинг IMDb: 7,7

Сюжет: Рік Далтон і Кліфф Брут – популярні актори 70-х років минулого століття. Вони знають, що в разі товаришування з культовими режисерами того часу – кар'єрний ріст забезпечено. Тому, починаючи здалеку, чоловіки вирішують познайомитися з Шерон Тейт, дружиною популярного кінотворця Романа Поланскі. Однак вони навіть не здогадуються, що стануть свідками замаху на життя, яке організує Чарльз Менсон – серійний вбивця.

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