Всі в зборі: Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас відпочивають з сім'єю на Карибському морі

Знаменита британська акторка у розпал різдвяних свят згуртувала сім'ю і організувала поїздку на Карибське море. Її чоловік Майкл Дуглас і їхні діти Ділан і Керіс весело проводять зимовий вікенд, публікуючи теплі світлини.

Якщо Мадонна поділилась сімейним фото з затишного відпочинку зі своїми дітьми вдома, то Кетрін Зета-Джонс вирішила провести різдвяні канікули у теплішому місці. Актриса разом чоловіком Майклом, 18-річним Діланом і 17-річною Керіс відправились у Центральну Америку, на острів Роатан.

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Теплі знімки 49-річна акторка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото присутні всі її близькі, від імені яких вона побажала шанувальникам бгаато любові.

Надсилаю від всіх нас промені любові вам і вашим близьким,

– прокоментувала фото Кетрін.

На знімку вони всі стоять в одному ряді, ніжно обіймаючи один одного і щасливо посміхаючись. Також британська акторка, яка неодноразово знімалася в Голлівуді, поділилася зворушливим відео, на якому вона їде в машині, а тим часом на її плечі сидить маленька мавпочка. До слова, її син Ділан теж зробив фото з милим жителем острова Роатан.