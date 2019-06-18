Всі відтінки блакитного: Єлизавета ІІ, дві її онуки і Кейт одяглися в однаковій колірній гамі

З нагоди першого дня проведення кінних перегонів усі представники королівської сім'ї зібралися в одному місці – на Аскотському іподромі. Однак яким здивуванням було для королеви Єлизавети ІІ, Кейт Міддлтон та двох доньок принца Ендрю, коли вони всі зустрілися на стадіоні у вбраннях подібного кольору.

У вівторок, 18 червня, на Аскотському іподромі відбувся перший день кінних перегонів. На урочистий захід прибули не лише ті, хто беруть участь у спортивному заході, але й прекрасні представниці королівської сім'ї.

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Кейт Міддлтон вразила присутніх своєю елегантністю, обравши блакитну сукню від ліванського кутюр'є Elie Saab. Проте герцогиня Кембриджська виявилася не єдиною, хто обрав вбрання такого відтінку для заходу, яких відбувався просто неба. Єлизавета ІІ також прибула на іподром у монохромному образі голубого кольору. Її "лук" розбавили традиційна чорна сумка та білі рукавички.



Єлизавета ІІ / Getty Images

Після цього в об'єктив місцевих репортерів потрапили принцеси Євгенія та Беатріс, які за дивним збігом обставин також прийшла на кінні перегони у сукнях блакитних відтінків. Щоправда, 29-річна Євгенія обрала більш насичений колір, подібний до бірюзового, а також на спідниці були акцентні жовті смуги, а на голові красувався капелюшок в тон. А от сукня 30-річної Беатріс була дуже подібною до вбрання Кейт Міддлтон.



Принцеси Беатріс та Євгенія / Getty Images