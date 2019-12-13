Всиновлені діти Бреда Пітта відмовились зустрічати з ним Різдво, – ЗМІ

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Бред Пітт проведе Різдво з дітьми / www.usmagazine.com

Голлівудський актор Бред Пітт більше не намагається налагодити стосунки з колишньою коханою Анджеліною Джолі. Однак спілкування з дітьми для нього залишається пріоритетним завданням. Днями стало відомо, що різдвяні свята актор проведе з біологічними нащадками, а от всиновлені діти відмовились від його запрошення.

Як повідомляє US Weekly, вперше за останні 3 роки релігійне свято пройде без нагляду представника Департаменту у справах дітей та сім'ї. Та і сама Анджеліна Джолі, яка колись наполягала на присутності наглядача, не буде втручатись у цей день. Тому Бред Пітт з нетерпінням очікує Різдва та готується до святкової вечері. 

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Відомо, що запрошення зіркового батька прийняли не всі нащадки. Так, на Різдво до маєтку Бреда Пітта завітають тільки його біологічні діти: 13-річна Шайло, яка нещодавно змінила ім'я на Джон, 11-річні двійнята Нокс та Вів'єн. Водночас всиновлені Захара, Меддокс та Пакс вирішили провести Різдво з матір'ю. За словами інсайдерів, Бред Пітт погодився з таким рішенням та не наполягає на присутності старших дітей на святі. 

"У минулому році Захара приїжджала до нього на Різдво, але тепер він не наполягає на зустрічі. Він більше не наполягає на тому, щоб Пакс, Меддокс і Захара приходили. Бред розуміє, що це всіх бентежить, і вирішив не форсувати події, тому що діти вже і так через багато чого пережили", – розповів інсайдер з близького оточення голлівудського актора.


Анджеліна Джолі з дітьми / Getty Images

Джерела додають, що перша дитина Анджеліни Джолі, яку вона всиновила у шлюбі Біллі Бобом Торнтоном, так і не спілкується з актором. 18-річний Меддокс категорично відмовляється миритись із Бредом Піттом, тому навіть і слухати не став про його різдвяне запрошення. Хлопець наразі перебуває у Сеулі, де вивчає біохімію. Однак на свята він має намір повернутись до Лос-Анджелеса та провести час з Анджеліною Джолі. Водночас Бред Пітт, який за документами є одним з опікунів Меддокса, сподівається, що колись все зміниться. 

"Бред не намагався зустрітись з Меддоксом. Вони не спілкуються... Однак Бред сподівається, що колись Меддокс подорослішає і їхні стосунки  налагодяться", – додав інсайдер. 

Джолі із сином Меддоксом
Джолі із сином Меддоксом / Instagram / @xx_efu

Що відомо про розлучення Бреда Пітта і Анджеліни Джолі?Упродовж 3 років за чварами між Анджеліною Джолі та Бредом Піттом спостерігав весь світ. Актори ніяк не могли знайти компроміс та остаточно розлучитись, хоч про розпад повідомили ще у 2016 році. Під час судових процесів Бред Пітт наполегливо боровся за опіку над 3 біологічними дітьми та 3 всиновленими. 55-річний актор доводив, що Анджеліна Джолі забороняє нащадкам спілкуватись з ним та навіть контролює їхні телефонні розмови. Старші діти неодноразово заявляли, що непорозуміння між батьками набридли, через що 18-річний Меддокс мріяв переїхати в іншу країну. Помітивши, як їхні з Бредом Піттом скандали впливають на психічне здоров'я дітей, Джолі пішла на поступки: за рішенням суду вона дозволила їм проводити час з Піттом.

День Андрія Первозванного: традиції та прикмети свята
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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Різдво LifeStyle Бред Пітт Анджеліна Джолі Зіркові діти Голлівуд
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