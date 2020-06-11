Британська кіноактриса Емма Вотсон завжди виступила на підтримку ЛГБТ-спільнот та жінок, а тепер вирішила підтримати трансгендерних людей. Все тому, що слова письменниці Джоан Роулінг мали неоднозначний контекст в одному з її "твіттів".

Минулого тижня Джоан Роулінг оскандалилась твіттер-дописом, у якому неоднозначно прокоментувала можливість виключно жінок мати менструації. Чимало фанатів обурились, адже чоловіки, які змінили стать на жіночу, також можуть їх мати. В підтримку ЛГБТ-представників вийшов Деніел Редкліфф – головний герой фільмів про Гаррі Поттера, які були зняті на основі книг Джоан Роулінг.

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Тепер ще одна головна героїня фільмів – "Герміона Грейнджер", тобто Емма Вотсон, відреагувала на скандал у своєму твіттері. Вона не звернулась до письменниці, але було зрозуміло, що її публікація стосується заяви Роулінг.

Трансгендерні люди – ті, ким вони себе вважають. Вони заслуговують на те, щоб жити своїм життям, не піддаючись постійним сумнівам або твердженнями, що вони не ті, ким себе вважають. Я хочу, щоб мої трансгендерні фоловерів знали, що я, а також багато інших людей по всьому світу бачать їх, поважають і люблять їх такими, якими вони є,

– написала 30-річна актриса.

Trans people are who they say they are and deserve to live their lives without being constantly questioned or told they aren’t who they say they are. — Emma Watson (@EmmaWatson) June 10, 2020

I want my trans followers to know that I and so many other people around the world see you, respect you and love you for who you are. — Emma Watson (@EmmaWatson) June 10, 2020

Додамо, що днем раніше Джоан Роулінг хотіла реабілітувати себе в очах фанатів та зізналась, що відчуває солідарність з трансжінками, які розгнівилися на неї, адже сама неодноразово потерпала від проявів насильства. За її словами, вона пережила сексуальне насильство у 20 років і домашнє насильство – у першому шлюбі.