Не менш престижна та відома кінопремія BAFTA відбудеться не у лютому 2021 року, а в квітні. Таке ж рішення ухвалила Академія кіномистецтв, змінивши дату проведення Оскара-2021.

Незважаючи на те, що до кінопремій Оскар та BAFTA залишилось більше ніж пів року, організатори вже продумують кроки наперед, аби пандемія коронавірусу не стала перепоною для проведення подій. Церемонія вручення премії Британської академії кінематографічного і телевізійного мистецтва (BAFTA) повинна була б відбутись 14 лютого 2021 року, а офіційно перенесли її на 11 квітня 2021 року. Про це повідомили у виданні Variety з посиланням на заяву кінопремії.

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Варто додати, що рішення Британської кіноакадемії про перенесення події відбулось одразу після рішення Американської академії кінематографічних мистецтв і наук перенести церемонію вручення премії Оскар з 28 лютого на 25 квітня 2021 року. Про всі інші деталі кінонагороди організатори обіцяють розповісти протягом року.

Зазначимо, що вручення премій BAFTA традиційно відбувається на кілька тижнів раніше, ніж церемонія вручення премій Оскар. Нагороди BAFTA розцінюють як орієнтир для визначення можливих переможців премії Оскар, тому кіномани завжди можуть припустити, хто отримає заповітну статуетку в Лос-Анджелесі.