Вслід за Дженніфер Лопес: модель Ратажковскі загриміла до суду через фото в інстаграмі

Фотограф Роберт Ніл подав до суду на американську модель Емілі Ратажковскі та вимагає від неї 150 тисяч доларів. Причиною позову стала публікація фотографії митця без його дозволу у соціальній мережі Instagram.

Судовий позов на Емілі Ратажковскі з посиланням на порушення автороського права поступив у Південний округ Нью-Йорка. Він вимагає 150 тисяч доларів компенсації за публікацію світлини власного авторства, оскільки її було оприлюднено в інтернеті без дозволу чоловіка. Про це повідомляють на EOnline.

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Додамо, що окрім штрафу Емілі, в разі погодження суду, буде змушена віддати йому весь прибуток, виручений з цієї публікації. За словами Ніла, знімок був опублікований в інстаграм-сторіс Ратажковскі і наразі недоступний для перегляду шанувальникам.

Що цікаво, у скандал з фотографом Робертом Нілом раніше вже потрапляла Джіджі Хадід, яка теж поділилася в інстаграм-сторіс зображенням ексбойфренда Зейна Маліка, зробленим фотографом. Чоловік також вимагав за порушення авторських прав 150 тисяч доларів. Наразі невідомо, чим закінчилась ця ситуація.

Варто нагадати, що скандал навколо публікації фотографій в соціальних мережах набирає оборотів, адже на початку жовтня на поп-діву Дженніфер Лопес подало до суду агентство Splash News and Picture. Позивачі наголошували, що 50-річна артистка використала фото агентства без їхнього дозволу та розмістила в інстаграмі. На ній була зображена вона та її коханий Алекс Родрігес. Представники компанії також вимагають у зірки 150 тисяч доларів за порушення авторського права.