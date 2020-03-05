Вслід за Gucci: Ralph Lauren скасував квітневий показ через коронавірус

Елітний бренд одягу Ralph Lauren вирішив скасувати показ колекції осінь-зима 2020, який мав відбутись у квітні 2020 року в Нью-Йорку. На таке рішення представники бренду пішли через спалах коронавірусу у світі, зокрема і в США.

4 березня стало відомо, що інший люксовий бренд одягу Gucci скасував свій показ Cruise 2021, який мав відбутись у травні в Сан-Франциско, США. Вслід за ним на такий крок пішов і Ralph Lauren, передає видання WWD.

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Через невизначену ситуацію, що відбувається у зв’язку з поширенням коронавірусу у усьому світі, ми вирішили скасувати показ колекції осінь-зима 2020 року в якості запобіжного заходу і з поваги до наших команд, партнерів і покупців. Наша основна увага зосереджена на їхньому здоров'ї і безпеці,

– повідомили в компанії.

Варто додати, що бренд Prada теж відмовився від круїзного показу в Токіо, Японія.

Нагадаємо, що останніми днями через епідемію смертельного китайського вірусу у Сеулі і Токіо скасували тижні моди, а Шанхайський тиждень моди перевели в онлайн-формат. Зокрема і бренд Armani представив свою нову колекцію у Мілані в порожньому залі.

Загалом кількість хворих на коронавірус Covid-19 у світі складає 95,5 тисяч, з них одужали – 53,6 тисячі. В Україні наразі зафіксовано лише один хворий пацієнт з Чернівців. Ще 6 перебувають під підозрою захворювання – їх наразі госпіталізували в інфекційне відділення.



Міфи та правда про коронавірус Covid-19 / Інфографіка – 24 Канал