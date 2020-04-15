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Вслід за Каменських: Потап випустив кліп "Додому", знятий на карантині

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Потап випустив кліп "Додому", знятий на карантині / Instagram / @realpotap

Український репер Потап, як і багато інших зірок, тепер має більше часу на творчість. Щоб направити свою енергію у правильне русло, він вирішив створити нову пісню та кліп "Додому", який зняла його дружина Настя Каменських у їхньому маєтку.

Раніше Настя Каменських теж зняла відеокліп на пісню "Карантин" у домашніх умовах. Тепер же тенденцію вирішив підхопити і її чоловік, втім роль оператора він довірив своїй коханій. Прем'єра пісні і кліпу відбулася 15 квітня на ютуб-каналі виконавця.

До теми Світлана Тарабарова зняла яскравий кліп, не виходячи з дому: відео

Навіть коли ти закритий в чотирьох стінах зі своєю половинкою, житло перетворюється у в'язницю і атмосфера вимушеного ув'язнення не покидає, можна знайти способи відволіктися від проблем і розвеселити себе. Як це зробив ПТП, який записав новий трек і зняв на нього кліп у себе вдома,
– йдеться в описі до відео.

Потап – Додому: дивіться відео онлайн 

Сам же Потап додав, що йому було якось нудно з Настею, тому вони під хороший настрій зняли і самі змонтували кліп. Каже, що це розвіяло у них погані думки, чого й побажав своїм фанатам.

 

 

Автор: Уляна Журба
Теги: Карантин в Україні 2020 Потап Музика LifeStyle
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