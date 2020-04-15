Вслід за Каменських: Потап випустив кліп "Додому", знятий на карантині
Український репер Потап, як і багато інших зірок, тепер має більше часу на творчість. Щоб направити свою енергію у правильне русло, він вирішив створити нову пісню та кліп "Додому", який зняла його дружина Настя Каменських у їхньому маєтку.
Раніше Настя Каменських теж зняла відеокліп на пісню "Карантин" у домашніх умовах. Тепер же тенденцію вирішив підхопити і її чоловік, втім роль оператора він довірив своїй коханій. Прем'єра пісні і кліпу відбулася 15 квітня на ютуб-каналі виконавця.
До теми Світлана Тарабарова зняла яскравий кліп, не виходячи з дому: відео
Навіть коли ти закритий в чотирьох стінах зі своєю половинкою, житло перетворюється у в'язницю і атмосфера вимушеного ув'язнення не покидає, можна знайти способи відволіктися від проблем і розвеселити себе. Як це зробив ПТП, який записав новий трек і зняв на нього кліп у себе вдома,
– йдеться в описі до відео.
Потап – Додому: дивіться відео онлайн
Сам же Потап додав, що йому було якось нудно з Настею, тому вони під хороший настрій зняли і самі змонтували кліп. Каже, що це розвіяло у них погані думки, чого й побажав своїм фанатам.
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