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Вслід за Кайлі: Хлої Кардашян одягнула з донькою однакові сукні на Різдво

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Хлої Кардашян з донькою Тру Томпсон / Instagram / @khloekardashian

35-річна представниця зіркової телеродини підтримала модну тенденцію своєї молодшої сестри. Хлої Кардашян завітала на різдвяну вечірку сімейства у розкішній сукні від американського дизайнера. Її однорічна донька Тру Томпсон постала у своєрідній мінікопії матусиного луку.

Вчора, 25 грудня, світ відзначив Різдво. Традиційно зіркове сімейство Кардашян зібралося на гучній святковій вечірці. Вони спромоглися виділитися не лише розкішними подарунками, а й стильними family look. 

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Так, Хлої Кардашян з'явилася на різдвяному вечорі в блискучій сукні золотавого відтінку. Бізнесвумен не втратила нагоди вкотре продемонструвати свою звабливу фігуру. Тому відвертості її образу додали відкрите декольте та екстримально глибокий виріз до стегон. Хлої одягнула взуття на шпильці в тон сукні. 

Проте, аби привернути ще більшу увагу до свого луку, молода матуся обрала для однорічної доньки Тру Томпсон схоже плаття, додавши до образу крихітки пишну фатинову спідницю. Під високі білі шкарпетки дівчинка взула коричневі кросівки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Khloé (@khloekardashian)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Khloé (@khloekardashian)

Так, ще одна представниця зіркової родини постала з донькою у схожих сукнях. Кайлі Дженнер обрала вбрання смарагдового кольору, а її дворічна донька Стормі повторила образ матусі-мільярдерки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Коли колядують, щедрують і посівають
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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Хлої Кардашян Кайлі Дженнер Зіркові діти
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