Вслід за Кейт Міддлтон: принцеса Беатріс найняла нових стилістів

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Принцеса Беатріс
Принцеса Беатріс / Getty Images

Попри те, що принцеса Беатріс також є внучкою Єлизавети ІІ, як принц Вільям і Гаррі, її персона отримує куди менше уваги, ніж вони та їхні дружини. Ймовірно, саме тому 30-річна представниця королівської сім’ї вирішила змінити стилістів і кардинально змінити стиль одягу.

Офіційних рейтингів найстильніших представниць королівської сім'ї, звісно, немає, однак якби хтось зайнявся такою оцінкою, то передові місця дісталися б невісткам Єлизавети ІІ – Кейт Міддлтон і Меган Маркл. А от її внучки принцеси Беатріс і Євгенія зайняли б місця позаду. Ймовірно саме це підштовхнуло 30-річну Беатріс звільнити старих стилістів і найняти нових. Про це повідомляє Vanity Fair.

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Варто додати, що близько трьох місяців тому Кейт Міддлтон почала працювати над своїм стилем разом з екс-редактором британського Vogue Вірджинією Чедвік-Хілі.

Так, перші ефектні виходи, над якими працювала новоспечена стилістка, принцеса Беатріс засвітила під час відвідин королівських кінних перегонів на Аскотському іподромі. Вона, як і інші представниці монаршої сім'ї, віддала перевагу блакитному образу, що вже свідчить про її відмінний смак. Модні критики оцінили її мереживну сукню міді-довжини та крислатий капелюх в тон. Адже у 2016 році виходи внучки Єлизавети ІІ відзначалися у західних ЗМІ, як "некрасиві".

Принцеса Беатріс
Принцеса Беатріс і Євгенія / Getty Images

Прихильники підозрюють, що кардинально взятися за свій імідж принцесу Беатріс підштовхнув її стильний італійський бойфренд Едоардо Мачеллі Моцці.

Принцеса Беатріс з бойфрендом
Принцеса Беатріс з бойфрендом / Фото TownAndCountryMag

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я
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