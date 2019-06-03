Вслід за Меланією: Іванка Трамп засвітила груди у Букінгемському палаці – фотодоказ

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Іванка Трамп
Іванка Трамп / Getty Images

Американська красуня прилетіла до Великобританії разом з батьком Дональдом Трампом і його дружиною Меланією, аби відвідати кілька офіційних заходів. Однак, вслід за першою леді США, донька президента оконфузилася, одягнувши вбрання з тонкої тканини.

Після прибування до Лондона президентське подружжя США одразу ж вирушило до Букінгемського палацу на зустріч з Єлизаветою ІІ та її сином. Позуючи перед папараці у білій сукні Меланія Трамп засвітила інтимні частини тіла. Однак не лише вона оконфузилася під час візиту до наймогутнішого монарха світу.

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Слідом за нею в аналогічну курйозну ситуацію потрапила 37-річна Іванка Трамп. Схоже, американські красуні забули, що відвідують Її Величність королеву, яка строго дотримується етикету сама і спонукає до цього своїх рідних.

Донька президента США вийшла на балкон Букінгемського палацу в білосніжному костюмі, у якому також зуміла засвітити інтимні частини грудей. Під вбранням радника Дональда Трампа, яке складалося зі спідниці-плісе та сорочки з рукавами-воланами, була ультратонка спідня білизна, крізь яку виднілися частини грудей.

Іванка Трамп засвітила груди
Іванка Трамп засвітила груди в Букінгемському палаці / Getty Images

Іванка Трамп
Іванка Трамп в Букінгемському палаці / Getty Images

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Теги: LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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