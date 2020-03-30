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Вслід за Потапом Каменських представила кліп на пісню "Карантин": домашнє відео

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Настя Каменських випустила кліп La cuarentena / Instagram / @kamenskux

Українське подружжя Потапа і Насті Каменських часто реагує на важливі події в Україні і світі, тому не забарилось і з виходом треків, присвячених актуальній темі – карантину. Раніше свій кліп на пісню представив Потап, а тепер прийшла черга його дружини Насті (NK), пісня якої має назву La cuarentena.

Новий трек виконавиця заспівала п’ятьма мовами: українською, англійською, іспанською, російською та турецькою. Нове творіння вона називає креативним музичним скетчем.

До теми Потап випустив трек "Карантин" та заспівав його у безлюдній залі: відео

Друзі, я розумію, що щораз складніше дотримуватися домашнього режиму, однак зараз це вкрай необхідно. Важливо берегти себе і своїх рідних і, звичайно, тримати позитивну хвилю,
– прокоментувала вихід пісні Настя Каменських.

У новому відеоролику NK одягнута у домашні костюми та позує у найзручніших домашніх локаціях в час карантину – на ліжку, м'ягких кріслах та на підлозі будинку. Однохвилинне відео, ймовірно, було зняте на мобільний пристрій.  

NK – La cuarentena: дивитись відео онлайн

Додамо, що зірки Потап і Настя Каменських старанно дотримуються умов карантину та сидять вдома. Потап вже брав участь у відеоролику від МОЗ України, де закликав батьків-татусів попіклуватись про своїх дітей в час пандемії коронавірусу, а також давав цінні поради фанатам, як нести відповідальність за себе та рідних. Його дружина Настя теж "не пасе задніх" – вона викладає фітнес-уроки з тренувань та спілкується зі своїми прихильниками в соціальних мережах.

Станом на 30 березня в Україні підтвердили 480 випадків зараження SARS-cov-2, серед інфікованих – 11 жертв, ще 6 хворих – одужали. У МОЗ рекомендують українцям залишатись вдома на карантині, який запроваджено до 24 квітня, та слідкувати за власною гігієною.


Як дотримуватись правил гігієни та безпеки / Інфографіка 24 Каналу

Автор: Уляна Журба
Теги: Карантин в Україні 2020 Настя Каменських LifeStyle Музика
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