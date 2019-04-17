Вставав на одне коліно перед асистентом: як наречений Дженніфер Лопес готувався до заручин

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Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Instagram / @jlo

Бойфренд співачки Дженніфер Лопес, Алекс Родрігес, неабияк хвилювався перед освідченням своїй коханій на романтичному відпочинку. Він зізнався, що готувався до цього моменту зі своїм асистентом і відточував всі дії до ідеальності.

Про таку зворушливу деталь бейсболіст та бізнесмен Алекс Родрігес розповів у шоу Джиммі Феллона The Tonight Show. Як виявилось, для підготувань до дня "Х" в Алекса пішло півроку часу. Спортсмен брав до уваги кожну деталь, щоб момент пропозиції руки і серця був справді незабутнім.

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На підготування пішло приблизно шість місяців. І це сталося на пляжі на Багамах. Але що дійсно цікаво, так це те, що я три дні репетирував – ходив на пляж зі своїм асистентом, де опускався перед ним на коліно і робив йому пропозицію,
– вразив своєю відвертістю Алекс Родрігес.

Дивіться шоу The Tonight Show з Алексом Родрігесом онлайн:

Чоловік також часто гуляв пляжем ввечері, щоб відстежити час, коли захід сонця буде "ідеальним".

"Я чекав ідеального заходу. У перший день красивий захід був о 18:27, на наступний – о 18:29. На третій день пішов дощ. У підсумку я запланував все на 18:29. І це спрацювало", – розповів про романтичні деталі освідчення Родрігес.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

Що відомо про заручини Джей Ло і Алекса Родрігеса?Заручини закоханої пари, яка зустрічається більше двох років, відбулись 9 березня. Фотографії з романтичного освідчення з’явились днем пізніше, щоб Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес змогли якомога більше присвятити одне одному особливий час. Відомо, що перстень співачки коштує близько 4,5 мільйона доларів. Після заручин в мережі почали з’являтись чутки, що протягом всіх років стосунків Родрігес зраджував нареченій з іншими жінками, однак сама співачка все заперечила і сказала, що вірить своєму коханому і знає його, як ніхто інший.

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Теги: LifeStyle Зіркові весілля Дженніфер Лопес
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