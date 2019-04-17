Вставав на одне коліно перед асистентом: як наречений Дженніфер Лопес готувався до заручин

Бойфренд співачки Дженніфер Лопес, Алекс Родрігес, неабияк хвилювався перед освідченням своїй коханій на романтичному відпочинку. Він зізнався, що готувався до цього моменту зі своїм асистентом і відточував всі дії до ідеальності.

Про таку зворушливу деталь бейсболіст та бізнесмен Алекс Родрігес розповів у шоу Джиммі Феллона The Tonight Show. Як виявилось, для підготувань до дня "Х" в Алекса пішло півроку часу. Спортсмен брав до уваги кожну деталь, щоб момент пропозиції руки і серця був справді незабутнім.

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На підготування пішло приблизно шість місяців. І це сталося на пляжі на Багамах. Але що дійсно цікаво, так це те, що я три дні репетирував – ходив на пляж зі своїм асистентом, де опускався перед ним на коліно і робив йому пропозицію,

– вразив своєю відвертістю Алекс Родрігес.

Дивіться шоу The Tonight Show з Алексом Родрігесом онлайн:

Чоловік також часто гуляв пляжем ввечері, щоб відстежити час, коли захід сонця буде "ідеальним".

"Я чекав ідеального заходу. У перший день красивий захід був о 18:27, на наступний – о 18:29. На третій день пішов дощ. У підсумку я запланував все на 18:29. І це спрацювало", – розповів про романтичні деталі освідчення Родрігес.

Що відомо про заручини Джей Ло і Алекса Родрігеса?Заручини закоханої пари, яка зустрічається більше двох років, відбулись 9 березня. Фотографії з романтичного освідчення з’явились днем пізніше, щоб Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес змогли якомога більше присвятити одне одному особливий час. Відомо, що перстень співачки коштує близько 4,5 мільйона доларів. Після заручин в мережі почали з’являтись чутки, що протягом всіх років стосунків Родрігес зраджував нареченій з іншими жінками, однак сама співачка все заперечила і сказала, що вірить своєму коханому і знає його, як ніхто інший.