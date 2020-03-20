Всупереч карантину Том Круз повернувся до зйомок фільму "Місія нездійсненна 7": фото

Голлівудський актор Том Круз вирішив проігнорувати рекомендації щодо карантину та повернутись до роботи. Зірку помітили на знімальному майданчику фільму "Місія нездійсненна 7".

Ексклюзивні фото опублікував британський таблоїд The Daily Mail. За даними журналістів, зйомки фільму "Місія нездійсненна 7" перенесли з Італії до Великобританії. Саме в графстві Суррей розгорнули знімальний майданчик, де й помітили Тома Круза.

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Актор відпрацьовував на мотоциклі трюки, які з'являться в кінострічці. Окрім цього, автори кінопроєкту зняли кілька сцен, де Том Круз був сам у кадрі. Чи повернулась до роботи вся знімальна група, яка нараховує кілька десятки людей, наразі невідомо. Однак на одному кадрі папараці видно, що до роботи залучено щонайменше 13 осіб.



Зйомки фільму "Місія нездійсненна 7" відновили / The Daily Mail



Том Круз повернувся до зйомок / The Daily Mail



Актор Том Круз / The Daily Mail



Том Круз покидає знімальний майданчик / The Daily Mail

Як відомо, 1 березня всі західні ЗМІ поширили інформацію, що Том Круз та знімальна група фільму "Місія нездійсненна 7" опинились на карантині через коронавірус. Тоді в країні зафіксували перші летальні випадки від Covid-19, тому створення фільму відклали, а всіх учасників зйомок поселили в один з готелів Венеції.

Згодом стало відомо, що Тома Круза в Італії не було, а журналісти поширили фейкові новини. За офіційними даними, було кілька представників Голлівуду, які працювали над останніми кадрами в країні. Жоден з них не мав симптомів коронавірусу та повернувся до Великобританії.