Вся у латексі: Демі Роуз одягнула провокаційну сукню – сексуальні фото

621 Читать новость на русском
Демі Роуз
Демі Роуз / www.instagram.com/demirosemawby

23-річна британська модель похизувалась пишними формами у сукні з латексу. Демі Роуз прихильниця сексуальних образів, тому часто ділиться відвертими знімками в мережі.

Демі Роуз знає, як "розгріти" публіку. Відтак нове фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Дженніфер Лопес засвітила пікантне вбрання від українського дизайнера: ефектні фото

На світлині Демі стоїть біля стіни у короткій рожевій сукні з латексу. Відверте декольте обтислого плаття вдало підкреслили пишні форми та тонку талію британки. Вона підібрала волосся вверх руками і з поглядом милої спокусниці дивилась просто в камеру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 

Раніше Демі Роуз опублікувала у своєму профілі фото, на яких вона виглядала ще більш сміливою. Наприклад, у провокаційному вбранні, верх якого складався лише з бюстгальтера та ремінців на талії.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 

 

Теги: Еротика LifeStyle Мода
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
сьогодні 09:01 Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
6611
Міккі Маус – найстаріша в світі миша
19 листопада 20:02 Міккі Маус – найстаріша в світі миша
Борис Немировський 533
Х-фактор 9 сезон: список учасників, які потрапили в прямі ефіри
19 листопада 17:17 Х-фактор 9 сезон: список учасників, які потрапили в прямі ефіри
1386
Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
19 листопада 11:32 Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
2202
Мартіну Скорсезе – 76: найкращі фільми видатного кінорежисера
17 листопада 18:55 Мартіну Скорсезе – 76: найкращі фільми видатного кінорежисера
Анастасія Ковач-Петрушенко 3508
Рейчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхаки краси від голлівудської акторки
17 листопада 10:05 Рейчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхаки краси від голлівудської акторки
Юлія Девда 1863
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук