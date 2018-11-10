Вся у латексі: Демі Роуз одягнула провокаційну сукню – сексуальні фото

23-річна британська модель похизувалась пишними формами у сукні з латексу. Демі Роуз прихильниця сексуальних образів, тому часто ділиться відвертими знімками в мережі.

Демі Роуз знає, як "розгріти" публіку. Відтак нове фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Дженніфер Лопес засвітила пікантне вбрання від українського дизайнера: ефектні фото

На світлині Демі стоїть біля стіни у короткій рожевій сукні з латексу. Відверте декольте обтислого плаття вдало підкреслили пишні форми та тонку талію британки. Вона підібрала волосся вверх руками і з поглядом милої спокусниці дивилась просто в камеру.

Раніше Демі Роуз опублікувала у своєму профілі фото, на яких вона виглядала ще більш сміливою. Наприклад, у провокаційному вбранні, верх якого складався лише з бюстгальтера та ремінців на талії.