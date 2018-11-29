Вся в білому: Меланія Трамп запалила вогні на головній різдвяній ялинці в США – фото

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Дональд і Меланія Трамп
Дональд і Меланія Трамп / www.gettyimages.com

У середу, 28 листопада, у Вашингтоні на Національній алеї біля Білого дому встановили головну різдвяну ялинку країни. На урочисту церемонію запалення вогнів традиційно завітав президент США Дональд Трамп разом зі своєю дружиною Меланією.

Подружжя побажало щасливого Різдва і Нового року, після чого засвітилися вогні на головній ялинці США. Як відомо, першу різдвяну ялинку на Національній алеї встановив президент Калвін Кулідж ще у 1923 році.

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Для виходу Меланія Трамп підготувала білосніжне вбрання: тепле пальто від Max Mara, светр і рукавички. Свій образ перша леді доповнила високими ботфортами на підборах пастельного кольору. 

меланія трамп
Меланія Трамп / Getty Images

Меланія і ДональдТрамп / Getty Images
Меланія і Дональд Трамп / Getty Images

меланія трамп
Меланія і Дональд Трамп / Getty Images

Меланія і Дональд Трамп
Меланія і Дональд Трамп / Getty Images

Меланія і Дональд Трамп
Меланія і Дональд Трамп / Getty Images

Дивіться відео, як у США запалили вогні на головній різдвяній ялинці:

 

Теги: LifeStyle Новорічні свята Новини США Меланія Трамп Дональд Трамп
Джерело: 24 канал
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