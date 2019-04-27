Вся в чорному: Єлизавета ІІ здивувала незвичним образом

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Єлизавета ІІ
Єлизавета ІІ / Instagram / @famiglie__reali

Зазвичай королева Великобританії зачаровує своїми стильними яскравими вбраннями. Вона полюбляє рожеві, блакитні та жовті пальта. Однак днями Єлизавета ІІ з'явилася на публіці в незвичному для неї образі, вкотре довівши до Її Величності личить будь-який колір.

Кілька днів тому королева Єлизавета ІІ відсвяткувала своє 93-річчя і вкотре довела своїм фанатам, що стилю у неї можна лише повчитися. Її день народження випало в один день з католицьким Великоднем, тому для подвійного свята вона обрала яскравий образ, яким зачарувала фанатів. Однак днями Єлизаветі ІІ довелося приміряти чорне вбрання.

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Як відомо, згідно з королівськими правилами, члени владущої сім'ї мають право носити чорні сукні чи костюми лише на траурні події, однак колись принцеса Діана наважилася порушити це правило. А тепер дружина її сина, Меган Маркл, також робить виключення і обирає вбрання темного кольору для світських подій.

Попри це Єлизавета ІІ недоторканно дотримується древніх законів. Так, чорне вбрання вона одягнула на похорони близької подруги Жані, графині Карнавон. Білі лацкани на пальті злегка оживили образ монарха. Незважаючи на те, що королеву незвично бачити у вбранні таких кольорів, дещо у її образі залишилося незмінним – наприклад капелюшок в тон, брошка на плечі та рукавички на руках.

Єлизавета ІІ
Єлизавета ІІ / Instagram / @famiglie__reali

Єлизавета ІІ
Єлизавета ІІ / Instagram / @famiglie__reali

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Єлизавета II Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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