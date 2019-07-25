Вся в рожевому: гламурний образ іспанської королеви Летиції на урочистому прийомі

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Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / www.gettyimages.com

У понеділок, 22 липня, іспанська королева Летиція вкотре підтвердила неофіційне звання "Ікона стилю", продемонструвавши стильний look в палаці Сарсуела.

Летиція і її чоловік король Іспанії Філіпп VI організували урочистий прийом у палаці, під час якого вручили медаль іспанській синхроністці Оні Карбонель, яка є дворазовою медалісткою літніх Олімпійських ігор 2012 року. 

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Она Карбонель виглядала щасливою під час зустрічі з королівським іспанським подружжям. Для виходу вона приміряла білу over-size сорочку з оригінальною спідницею-міді. Свій образ дівчина завершила чорно-нюдовими човниками на високих підборах.


Філіпп VI, Она Карбонель і Летиція / Getty Images

Для виходу екс-журналістка підготувала total look у ніжно-рожевому кольорі. Летиція з'явилася у сукні від Michael Kors з металевим ремінцем на талії, у туфлях-човниках та з клатчем. 


Королева Іспанії Летиція / Getty Images


Королева Іспанії Летиція / Getty Images

На загальному фото видно, як через яскравий вибір вбрання Летиція виглядає найефектніше серед усіх запрошених.


Королева Іспанії Летиція на урочистому прийомі / Getty Images

Додамо, 19 червня 2018 року Летиція підготувала такий образ для зустрічі з президентським американським подружжям, Меланією та Дональдом Трампом.

Це вкотре підтвердило той факт, що іспанська королева може одягати однакове вбрання декілька виходів поспіль та постійно виглядати чарівно у них.

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Дональд Трамп, Філіпп VI, Меланія Трамп і Летиція / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Летиція, королева Іспанії
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