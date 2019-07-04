Вся в рожевому: королева Єлизавета ІІ з'явилась на садовій вечірці – фото

Хоч літній період в розпалі, представники королівської родини не поспішають відпочивати. Один за одним вони організовують світські заходи та зустрічі з британцями. Традиції продовжила і Її Величність Єлизавета ІІ.

Королева Єлизавета ІІ організовує садові вечірки не тільки у своїй знаменитій резиденції – Букінгемському палаці. Під час перебування у Шотландії Її Величність запросила місцевих високопосадовців до Голірудського палацу. До заходу долучились не тільки представники королівської родини, але й перший міністр Шотландії Нікола Стерджен.

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На світський захід королева Єлизавета ІІ прийшла у розкішному та, як завжди, яскравому образі. Монарх підібрала рожеве пальто та капелюшок, прикрашений пір'ям. Зустріч відбулась на подвір'ї палацу, тому Її Величність вбрала білі рукавички, які не знімала до кінця вечора.

За традицією, британська королева взула улюблені чорні туфлі на зручних підборах та підібрала маленьку сумочку. Оскільки у Шотландії було хмарно, королева Єлизавета ІІ вийшла до гостей із прозорою парасолею. Лаконічні прикраси з колекції Її Величності завершили розкішний образ монарха.



Королева Єлизавета ІІ / Instagram / @theroyalfamily



Єлизавета ІІ в Шотландії / Getty Images

Супроводжувала королеву її 68-річна донька принцеса Анна. Нащадок Єлизавети ІІ дещо повторила її образ, обравши для публічного виходу пальто кольору морської хвилі, капелюх та зручне, проте елегантне взуття. Прикраси та аксесуари, зокрема, рукавички, завершили її образ.

Всі користувачі мережі помітили, що принцеса Анна, хоч і дотримується всіх правил королівської родини, на публіці поводиться досить сковано. Ймовірно, саме тому вона обирає вбрання не таких яскравих кольорів, як її 93-річна матуся, щоб не привертати увагу громадськості.



Принцеса Анна / Getty Images