Вся в зміїному: Кім Кардашян показала звабливий образ

Одна з найвідоміших американок, зірка реаліті-шоу Кім Кардашян полюбляє одягати трендові й епатажні речі, які підкреслюють її звабливі форми.

Фото нового образу Кім опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Так, Кардашян перетворилася у жінку-змію, адже всюди у вбранні застосувала трендовий пітоновий принт. Крім того, для виходу зірка вирішила не одягати білизну під напівпрозорий боді. Через це не всі шанувальники у захваті від такого аутфіту, назвавши його занадто відвертим.

Свій образ Кім доповнила високим хвостом з пишного волосся і насиченим макіяжем з акцентом на очах.



Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian