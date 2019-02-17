Вся в зміїному: Кім Кардашян показала звабливий образ
Одна з найвідоміших американок, зірка реаліті-шоу Кім Кардашян полюбляє одягати трендові й епатажні речі, які підкреслюють її звабливі форми.
Фото нового образу Кім опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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Так, Кардашян перетворилася у жінку-змію, адже всюди у вбранні застосувала трендовий пітоновий принт. Крім того, для виходу зірка вирішила не одягати білизну під напівпрозорий боді. Через це не всі шанувальники у захваті від такого аутфіту, назвавши його занадто відвертим.
Свій образ Кім доповнила високим хвостом з пишного волосся і насиченим макіяжем з акцентом на очах.
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian
Джерело: LifeStyle 24
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