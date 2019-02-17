Вся в зміїному: Кім Кардашян показала звабливий образ

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @makeupbymario

Одна з найвідоміших американок, зірка реаліті-шоу Кім Кардашян полюбляє одягати трендові й епатажні речі, які підкреслюють її звабливі форми.

Фото нового образу Кім опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Так, Кардашян перетворилася у жінку-змію, адже всюди у вбранні застосувала трендовий пітоновий принт. Крім того, для виходу зірка вирішила не одягати білизну під напівпрозорий боді. Через це не всі шанувальники у захваті від такого аутфіту, назвавши його занадто відвертим.

Свій образ Кім доповнила високим хвостом з пишного волосся і насиченим макіяжем з акцентом на очах.

Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Еротика Кім Кардашян
Джерело: LifeStyle 24
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