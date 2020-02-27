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"Втеча з Преторії": в мережі з'явився український трейлер фільму з Деніелом Редкліффом

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Деніел Редкліфф / Фото з відкритих джерел

Зірка "Гаррі Поттера" Деніел Редкліфф не припиняє тішити своїх фанатів кіноновинками. Новий фільм з його участю "Втеча з Преторії" вже в березні вийде у широкий український прокат.

Трилер "Втеча з Преторії", зйомками якого займалися Великобританія та Австралія, готується до великого релізу. Прем'єра фільму в Україні запланована на 26 березня. З цієї нагоди в мережі з'явився перший дубльований трейлер, у якому Деніел Редкліфф зіграв роль в'язня. Відомо, що стрічка заснована на реальних подіях.

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За сюжетом, події фільму розгортаються у 1979 році у місті Преторія, що належить Південно-Африканській Республіці. Там офіційно процвітає політика расової дискримінації та пригноблення темношкірого населення. Сміливці, які наважувалися виступати проти сегрегованої позиції влади, одразу ж перетворювався в політичних злочинців.

Одними з таких стали активісти Тім Дженкін і Стівен Лі. Правоохоронці звинуватили їх в участі в політичній кампанії та у розповсюдженні агітаційних брошур. За непокору позиції влади їх кинули за ґрати в камеру суворого режиму. Проте хлопці не мають наміру надовго затримуватися в Преторії і починають розробляти ризикований план втечі. Втілити його в життя майже неможливо, але вони постараються.

Деніел Редкліфф
Постер до фільму "Втеча з Преторії" / Кіноманія 

Актори і ролі фільму "Вчета з Преторії"

  • Деніел Редкліфф – Тім Дженкін
  • Деніел Веббер – Стівен Лі
  • Іен Гарт – Дені Голдберг
  • Натан Пейдж – Монго

Втеча з Преторії: трейлер українською онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно
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