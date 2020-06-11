Українська телеведуча Лідія Таран відправилася на незапланований відпочинок. Зірка вирішила відпочити від столичного ритму житті та поїхала в Одесу.

На карантині багато людей неймовірно сумують за подорожами. До їх числа належить і Лідія Таран. У дописі на особистій сторінці в інстаграмі вона зізналася, що після послаблення карантину вирішила поїхати до Чорного моря.

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Лідія Таран в Одесі

Телеведуча зізналася, що поїхала в Одесу. Після прибуття вона одразу ж пішла на пляж, де ввечері панує особлива атмосфера. Знаменитість каже, що море лікує все.

Сіла і поїхала, а тут пахне смачними раками і дуже тепло. Нам усім потрібно в Одесу, бо море лікує все,

– написала в публікації Лідія.

Також Таран поділилася світлинами зі свого обіду. Вона відвідала терасу одного з місцевих закладів та поласувала окрошкою. На фото Лідія зображена у майці м'ятного кольору та сірій бейсболці. Доповнила "морський" образ сонцезахисними окулярами.

У дописі зірка попросила прихильників поділитися рецептами смачної окрошки. Ймовірно, вона планує приготувати цю страву вдома та пригадати цю поїздку.