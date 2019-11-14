Втрата ідентичності – це втрата самих себе, – режисер фільму "Додому" Алієв про кримських татар

Про кримських татар заговорили вголос у 2014 році, бо малочисельний етнічний народ Криму був згуртованим та централізованим, переконаний кримськотатарський режисер гучного повнометражного українського фільму "Додому", що побореться за "Оскар".

Наразі 300 тисяч кримських татар проживають в Криму. У кіно показують породжений депортацією та гоніннями страх асимілюватись, а відтак – бажання зберегти консервативні устої. Кримськотатарський режисер Наріман Алієв в екслюзивному інтерв'ю для 24 каналу розповів, чому показав у своєму кінодебюті непорозуміння між кримськими татарами та українцями і наявність стереотипів.

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За словами режисера, фільм "Додому" – одна з цеглин для взаємопорозуміння між українцями та кримськими татарами та висвітлення, хто вони такі є.

"Ми маленька нація, яка постійно під загрозою асимілюватись. Втрата цієї ідентичності – це втрата самих себе. Фільм не про конфлікт кримських татар та українців, а про певне непорозуміння, відсутність інформації і наявність стереотипів щодо кримських татар. Я це проговорюю, але не намагаюсь сказати, що хтось у цій ситуації хороший чи поганий. У нас ще багато прогалин в дискусії і про кримських татар, і Крим. Нас тримає те, що кримські татари навчились бути згуртованими, мають спільну ідею. Тільки це нас і рятує. У 2014-му чому кримські татари стали дуже помітними і про них заговорили вголос? Бо ми були конкретно централізованими у своєму баченні", – сказав Алієв.



Наріман Алієв на зйомках фільму "Додому" / Фото: Павло Шевчук

За словами режисера, кримські татари ніколи не виступали проти українців чи росіян, або проти української державності. Вони завжди виступали за своє, аби їх мова й культура могли розвиватися, аби діти мали можливість відчувати себе на Батьківщині, розповів Наріман Алієв.

Ми виступали за себе. Наша ідея мала розвивати нас, а не пригнічувати когось іншого. Моє кіно про солідарність, дискусію, можливість слухати один одного. Я не вважаю, що хтось в моєму фільмі робив помилки чи був неправим. Має бути комунікація, аби знайти щось спільне і рухатися разом далі,

– підсумував режисер.

Про що фільм "Додому"?

У кримського татарина Мустафи помирає його первісток, Назім. Батько приїжджає до Києва, куди його два сини поїхали після анексії Криму. Все для того, щоб повернути молодшого сина Аліма додому, а старшого забрати з моргу та поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями. Але дорога додому виявилась нелегкою і повною перешкод.

Фільм "Додому" – повнометражний фільм кримськотатарського режисера Нарімана Алієва з кримськими татарами Ахтемом Сеітаблаєвим та Ремзі Біляловим у головних ролях.

Прем'єра кіно відбулась у травні цього року на 72-му Каннському кінофестивалі у конкурсній програмі "Особливий погляд". Стрічка вже була показана у 14 країнах та виборола низку нагород в Європі, а також побореться за місце у номінації "Міжнародний повнометражний фільм" кінопремії "Оскар" та у категорії "Фільм іноземною мовою" кінопремії "Золотий глобус".

Дивіться трейлер фільму "Додому" онлайн: