Втратила свідомість від болю: Світлана Лобода детально розповіла про термінову операцію

Українська співачка Світлана Лобода, яка робить кар'єру у Росії, нещодавно перенесла операцію на нирці. 36-річна співачка у подробицях розповіла на російському каналі, як це сталося.

Вона поділилася деталями операції в інтерв'ю у програмі Андрія Малахова "Прямий ефір", пише "Комсомольская правда".

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За словами співачки, вона провела в лікарні десять днів після операції з видалення каменів у нирках.

"18-го числа у мене почалися прогони шоу. Ми починали репетицію, і у мене ногу затягнуло в траволатор (рухома доріжка). Я зрозуміла, що зараз втрачу ногу", – почала Лобода. Навіть після цього інциденту вона не взяла паузу.

А через кілька днів Світлана почала репетицію з легким болем у животі.

"Приїжджаю на репетицію і відчуваю, що у мене тягне живіт. П'ю знеболюючі, вони не допомагають. Через дві години біль стає ще сильнішим, і віддає в спину. У якийсь момент я піднімаюся, щоб йти на сцену. І від різкого болю я втрачаю свідомість, ніби ніж вставили в спину – такі були відчуття", – пригадує артистка.

Лобода також зазначила, що правильний діагноз їй поставили лише у другій з лікарень, куди вона потрапила.

І мені говорять: "У вас камені у сечоводі, які його перекрили. В туалет ви теж ходити не можете, і вам потрібно робити операцію,

– розповіла Лобода.

"Я сиджу в холодній машині "Швидкої допомоги" і плачу, бо мені себе так шкода. Я стільки всього зробила, і що я підвела таку кількість людей, які з ранку до ночі цим займалися", – додала співачка.

Коли Лободу виписали з лікарні, то за нею приїхав лідер гурту Rammstein Тілль Ліндеманн, вони разом відвідали ресторан, однак на питання Андрія Малахова про те, чи заради неї прилетів до Москви Тілль, співачка відповідати відмовилася. Як відомо, Ліндеманна підозрюють у батьківстві другої дочки Лободи.