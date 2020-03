Вуді Аллен опублікував скандальні мемуари: як режисер прокоментував роман з донькою

Культовий голлівудський режисер Вуді Аллен після чималих скандалів та нападів хейтерів таки опублікував свої мемуари. У книзі він розповів про стосунки з всиновленою донькою Сун-І Превін, яка стала його дружиною, а також прокоментував секс-скандал.

Як передає Page Six, книга Apropos of Nothing ("Щодо нічого") вже викликала чималий резонанс у світі. Вуді Аллен вирішив розповісти прихильникам його творчості, як розпочинались стосунки з Сун-І Превін. Усиновлена донька стала його коханою дружиною, з якою режисер виховує двох доньок, взятих з притулку – Беше і Мензо.

На самому початку наших стосунків, коли бажання і хіть опановують вами, ми не могли відірватися один від одного,

– розповів режисер у книзі.

Роман Вуді Аллена на Сун-І Превін розпочався у 1991 році, коли дівчині було 21. Тоді режисер ще був у стосунках з колишньою обраницею Мією Фурроу. Вона дізналась про зраду, коли знайшла еротичні фото всиновленої доньки, адресовані Вуді Аллену. Та навіть після резонансу у мережі знаменитий американець не шкодує про свій вибір.

"Іноді, коли справи йшли погано і на мене сипався наклеп, мене запитували, чи знав я, чим усе закінчиться, не шкодував я коли-небудь, що зійшовся з Сун-І? Я завжди відповідав, що зробив би це знову, не роздумуючи", – зізнався Вуді Аллен.

Відомо, що шлюб геніального режисера з Мією Ферроу тривав 10 років. Вони виховували трьох всиновлених дітей та рідного нащадка Аллена Ронана. Саме він став на захист своєї сестри Ділан, яка заявила, що була жертвою згвалтування батька. Тоді, за її словами, їй було всього 7 років.

У мемуарах Вуді Аллен не оминув цієї теми. Він неодноразово спростовував слова Ділан, переконуючи, що це все вигадка. Тому у книзі він вкотре розповів свою історію.

Я ніколи й пальцем не торкнув Ділан, ніколи не зробив їй нічого такого, що можна було б витлумачити навіть як образу. Це була повна фальсифікація від початку до кінця,

– заявив він.

Єдиний раз, коли він дозволив собі покласти голову на коліна доньки, був сімейний вечір біля телевізора. Вуді Аллен згадав: "Я, звичайно, не зробив нічого неправомірного щодо неї. Я був в кімнаті, повній людей, які дивилися телевізор".

За словами інсайдерів, родичі Вуді Аллена не будуть коментувати скандальних мемуарів. Міа Ферроу та її нащадки переконані, що режисер намагається виправдатись та очистити своє ім'я.

"Сім'я не збирається коментувати ще один переказ брехні Вуді Аллена, який намагається відволікти від себе переконливі звинувачення в зловживаннях, підкріплених судовими рішеннями, доказами, свідками і безпосереднім, непохитним розповіддю Ділан", – зазначив інсайдер.

До слова, секс-скандал вже розглядали у суді. Тоді Вуді Аллена визнали невинним, однак колишня дружина не погоджується з цим.