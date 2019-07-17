Вулична мода 2019: стильні образи на кожен день від моделі Розі Хантінгтон-Уайтлі

Популярна британська модель Розі Хантінгтон-Уайтлі є знаною модницею, яка полюбляє експериментувати зі стилем. У соціальних мережах, де за нею стежать близько 10 мільйонів користувачів, зірка робить підбірки з ідеями для образів, які може повторити кожен.

На своїй сторінці в Instagram Розі Хантінгтон-Уайтлі опублікувала варіанти восьми образів у стилі street style. Редакція LifeStyle пропонує розібрати кожен "аутфіт" моделі і отримати порцію натхнення.

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Такі підбірки можуть бути корисними й для жінок, які збираються у літню подорож та планують свій капсульний гардероб, що можна одягати на кожен день. Додамо, що деякі елементи гардеробу повторюються, відтак з ними можна ще більше експериментувати.

Червоний жакет + джинси + білі мюлі

Джинси – це універсальний елемент в гардеробі, який можна поєднати майже з будь-чим та в усі пори роки. Однак інколи денім може виглядати нудно, відтак варто робити акцент на іншому вбранні. У випадку Розі, модель обрала жакет темно-вишневого кольору з білою блузою під ним.



Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw

Білі топ і спідниця + бежеві жакет і мюлі

Біло-нюдова гама в одязі є однією з улюблених моделі, яка завжди легко поєднується та гармонійно виглядає.



Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw

Шовковий топ та спідниця яскравих кольорів + білі босоніжки

В схожому вбранні можна прийти на літню вечірку або інший неофіційний захід та виглядати ефектно і комфортно.



Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw

Легке плаття + зручне літнє взуття без підборів

Ідеальний варіант для прогулянки в курортному місті, а довгі рукави сховають шкіру від сонячного проміння. Головне – обрати сукню з правильних матеріалів тканини.



Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw

Пудрове плаття + білі босоніжки

Ніжно та вишукано... Саме такий street look рекомендує Розі Хантінгтон-Уайтлі.



Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw

Широкі штани + біла сорочка

Такий образ дещо нагадує стиль британської дизайнерки Вікторії Бекхем. Навіть в oversize вбранні Розі виглядає жіночно через акцент на талії та вишукане взуття на підборах.

Look є дуже спокійним через кольорову гаму та ідеально підійде для літньої ділової зустрічі і прогулянки містом.



Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw

Блуза + джинси

Джинси з ефектним верхом та в поєднанні зі взуттям на підборах – чудовий варіант для денного і вечірнього виходів.



Розі Хантінгтон-Уайтлі / Instagram / @rosiehw