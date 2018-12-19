Вуличний художник Бенксі створив новий шедевр: фото і відео

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Бенксі створив нове графіті
Бенксі створив нове графіті / Скріншот з відео

Британський художник-анонім Бенксі в ніч на 19 грудня створив новий графіті на двох стінах гаража міста Порт-Толбот у Великобританії.

Бенксі опублікував відео на своїй сторінці в Instagram, показавши нове графіті.

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Графіті складається з двох частин. На одній зі стін зображений контейнер, що палає, попіл від якого падає на другу стіну, де поруч з маленькими санчатами грає дитина і ловить "сніг"-попіл язиком.


Графіті Бенксі / Скріншот


Графіті Бенксі / Скріншот

На відео, яке показав сам художник, грає англійська дитяча пісня "Little Snowflake" ("Маленька сніжинка"), однак сніжинки не зображені на графіті, а чорний попіл, який осідає на все довкола, від сталеливарного заводу компанії Tata Steel (один з найбільших металургійних підприємств Європи).

У малюнку розповідається про індустріальну атмосферу життя в Порт-Толбот.


Графіті Бенксі / Скріншот

Бенксі створив нове графіті: дивіться відео

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Banksy (@banksy)

Нагадаємо, 5 жовтня продали на аукціоні Sotheby's за 1 мільйон фунтів картину Бенксі "Дівчинка з кулькою". Але тільки-но ведучий аукціону стукнув молотком і оголосив про продаж – картина почала сама себе шматувати на тоненькі смужечки.

Хто такий Бенксі?Відомий вуличний художник, чиє справжнє ім'я не знає ніхто. Ймовірно, його звати Роберт або Робін Бенкс, і народився він в англійському місті Бристолі. 44-річний чоловік є відомим андерграундним художником графіті, політичним активістом і режисером.

Бенксі організував безліч виставок по всьому світі, а його скандальні графіті, які торкаються найрізноманітніших політичних і соціальних тем, стають об'єктами світового обговорення.

Теги: LifeStyle Новини культури Мистецтво Великобританія
Джерело: 24 канал
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