"Вусатий фанк": у мережі з'явився трейлер фільму про українських музикантів 1970-их років

Документальні фільми України стрімко захоплюють вітчизняну кіноіндустрію. Так, 2 березня автори "Вусатого фанку" презентували перший трейлер до майбутньої стрічки.

Відомо, що виробництвом фільму займалась компанія Т.Т.М. за сприяння Держкіна. Зйомки документального фільму "Вусатий фанк" завершились ще наприкінці вересня 2019 року. Наразі ж кінострічку готують до прем'єрного показу, дату якого поки не розголошують.

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У центрі сюжету – музичні колективи та артисти часів Володимира Івасюка. Тому знаково, що напередодні дня народження легендарного артиста у мережі презентували трейлер до "Вусатого фанку". Режисер Олександр Ковш намагався детально змалювати цілу естрадну епоху 1970-их років, залучивши до фільму чимало архівних кадрів. Водночас автори фільму дослідили умови, за яких утворились такі знамениті колективи, як "Смерічка", "Березень", "Дзвони", "Водограй", "Мрія", "Світязь", "Жива вода", "Беркут", "Музики", "Кобза" та інші.

Наприкінці 60-их років минулого сторіччя, після періоду "відлиги", в СРСР почали створюватися музичні колективи, покликані стати аналогами західних рок-груп. Вони отримали назву ВІА – "вокально-інструментальні ансамблі". Наступне десятиліття стало "золотою" епохою української поп-музики. Фільм досліджує феномен українського "вусатого фанку", який не втратив актуальності й досі,

– йдеться в анонсі до фільму.

Дивіться трейлер до документального фільму "Вусатий фанк": відео

Цікаво, що "Вусатий фанк" став одним із переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно. На створення кінострічки з бюджету виділили 1,72 мільйона гривень. А от як Держкіно фінансує інші проєкти – ознайомтесь в інфографіці.



Як Держкіно фінансує зйомки фільмів / Інфографіка 24 Каналу