Ввімкніть мозок, – відома модель розкритикувала Олю Полякову за підтримку Зеленського

В Україні відбувся перший тур президентських виборів, згідно з яким першість здобув Володимир Зеленський, а друге місце у рейтингу посів Петро Порошенко. Чимало українських зірок відреагували на такі показники, а Оля Полякова за підтримку новоспеченого політика отримала гнівний коментар від колеги.

У День сміху вся увага українців була прикута не до розіграшів, а до політичної теми. ЦВК оновлювала результати голосування громадян у першому турі президентських виборів. Наразі опрацьовано 98,06% голосів, за даними яких Володимир Зеленський отримав 30,24%, а Петро Порошенко – 15,93%.

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На такі дані одразу ж відреагувала Оля Полякова. На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала фото з Володимиром Зеленським, написавши, що ми живемо "у цікавий час". Співачка привітала колегу з таким успіхом, що неабияк розгнівало модель Санту Дімопулос.

У смішний (час живемо, – LifeStyle 24), я би сказала, – заявила Санта Дімопулос.

На такий коментар відреагували прихильники Олі Полякової, багато з яких стали на захист свого кумира та Володимира Зеленського. Тому модель порадила всім ввімкнути мозок перед тим, як обирати майбутнє для своєї країни.

"Ви би посадили свою сім'ю та всіх близьких у літак до людини, яка тільки грала роль пілота? Ввімкніть мозок. Це корисно", – додала Санта Дімопулос.



Допис Олі Полякової на підтримку Володимира Зеленського / instagram / @polyakovamusic

На такий аргумент відреагував підписник блогу Олі Полякової, який запитав у моделі, чи вона б посадила родичів у літак, пілот якого вже розбивав повітряні судна. До палкої дискусії долучилась і сама артистка, на сторінці якої розгорівся скандал.

"Яка маніпулятивна думка. Думаю, зняти класне кіно, створити успішні та прибуткові проекти набагато складніше, ніж "дерибанити бабло" на верхах. А щодо профі... А зек з двома термінами, господарник, тобі більш професійним здавався? Політала б з вітерцем із ним?" – відповіла Оля Полякова своїй опонентці.