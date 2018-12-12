ВВС визначили українських фіналістів Книги року 2018
У ВВС News Україна оприлюднили списки українських письменників, які дійшли до фіналу у номінаціях Книга року ВВС-2018, Дитяча Книга року ВВС-2018 та Книга року ВВС-Есеїстика-2018.
Список фіналістів у літературних преміях, які проводять разом із Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), ВВС News Україна опублікували на своєму сайті.
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Переможці у кожній номінації отримують грошову нагороду, розміром 1 000 фунтів стерлінгів.
Фіналісти Книги року ВВС-2018
Ірина Агапєєва "Троянди за колючкою. Сповідь про жіночу тюрму"
Юрій Андрухович "Коханці Юстиції"
Макс Кідрук "Де немає бога"
Олег Коцарев "Люди в гніздах"
Андрій Курков "Сірі бджоли"
Претенденти на звання Книга року ВВС-2018 / BBC
Фіналісти Дитячої Книги року ВВС-2018
Андрій Бачинський "Ватага веселих волоцюг" – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018.
Сашко Дерманський "Мері" – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018.
Сергій Куцан "Зюзя" – Київ: Фонтан казок, 2018.
Таня Малярчук "Мох Nox" – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018.
Анастасія Нікуліна "Зграя" – Харків: Віват, 2018.
Претенденти на звання Дитяча Книга року ВВС-2018 / BBC
Книга року ВВС-Есеїстика-2018
Андрій Бондар "Церебро" – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018
Вано Крюґер "Коли я чую слово "культура"…" – Київ: Laurus, 2018
Артем Чапай "The Ukraine" – Чернівці: Книги – XXI, 2018
Претенденти на звання Книга року ВВС-Есеїстика-2018 / BBC
Переможців премії будуть визначати 14 грудня. У журі сидітимуть Ольга Герасим'юк – журналістка, член Нацради з питань телебачення і радіомовлення, Тарас Лютий – філософ, письменник, Марта Шокало – випусковий редактор ВВС Україна та інші.