ВВС визначили українських фіналістів Книги року 2018

131
Фіналісти премії Книга року ВВС-2018
Фіналісти премії Книга року ВВС-2018 / www.bbc.com/ukrainian

У ВВС News Україна оприлюднили списки українських письменників, які дійшли до фіналу у номінаціях Книга року ВВС-2018, Дитяча Книга року ВВС-2018 та Книга року ВВС-Есеїстика-2018.

Список фіналістів у літературних преміях, які проводять разом із Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), ВВС News Україна опублікували на своєму сайті.

Читайте також: Одна історія. Таємничий рятівник: чому британці так віддано вірять у легенду про короля Артура

Переможці у кожній номінації отримують грошову нагороду, розміром 1 000 фунтів стерлінгів.

Фіналісти Книги року ВВС-2018

Ірина Агапєєва "Троянди за колючкою. Сповідь про жіночу тюрму"
Юрій Андрухович "Коханці Юстиції"
Макс Кідрук "Де немає бога"
Олег Коцарев "Люди в гніздах"
Андрій Курков "Сірі бджоли"

Книга року ВВс 2018
Претенденти на звання Книга року ВВС-2018 / BBC

Фіналісти Дитячої Книги року ВВС-2018

Андрій Бачинський "Ватага веселих волоцюг" – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018.
Сашко Дерманський "Мері" – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018.
Сергій Куцан "Зюзя" – Київ: Фонтан казок, 2018.
Таня Малярчук "Мох Nox" – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018.
Анастасія Нікуліна "Зграя" – Харків: Віват, 2018.

Книга року ВВС 2018
Претенденти на звання Дитяча Книга року ВВС-2018 / BBC

Книга року ВВС-Есеїстика-2018

Андрій Бондар "Церебро" – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018
Вано Крюґер "Коли я чую слово "культура"…" – Київ: Laurus, 2018
Артем Чапай "The Ukraine" – Чернівці: Книги – XXI, 2018

Книга року ВВС 2018
Претенденти на звання Книга року ВВС-Есеїстика-2018 / BBC

Переможців премії будуть визначати 14 грудня. У журі сидітимуть Ольга Герасим'юк – журналістка, член Нацради з питань телебачення і радіомовлення, Тарас Лютий – філософ, письменник, Марта Шокало – випусковий редактор ВВС Україна та інші. 

Теги: LifeStyle Новини України Новини культури Література Подорожі
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
сьогодні 11:07 Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 19808
Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям
11 грудня 10:00 Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям
Юлія Михайлова 3200
Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
10 грудня 14:02 Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
11135
У Львові відкрився Різдвяний ярмарок: сувеніри та солодощі на казкових фото
7 грудня 20:30 У Львові відкрився Різдвяний ярмарок: сувеніри та солодощі на казкових фото
1962
Найкращі фільми грудня: що варто подивитися у передноворічний час
7 грудня 16:00 Найкращі фільми грудня: що варто подивитися у передноворічний час
Марта Вересюк 2714
Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
7 грудня 15:36 Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
8212
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук