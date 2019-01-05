В'ячеслав Узелков розчулив привітанням з Новим роком та новими світлинами з дружиною: фото

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В'ячелав і Марина Узелкови
В'ячелав і Марина Узелкови / Instagram/ @uzelkoff_official

Про розлучення зіркового подружжя напередодні Новорого року повідомила Марина Узелкова. Однак її чоловік В'ячеслав досі не може змиритися з цим і продовжує зізнаватися в коханні дружині й по сумісництву колезі по знімальному майданчику.

Нові знімки з дружиною В’ячеслав Узелков опублікував на своїй сторінці в Instagram. Під фото з Мариною Узелковою він подякував шанувальниками за віру в його сім'ю. Зазначив, що йому, як чоловікові, складно щось пояснювати про їхні з Мариною відносини, однак сказав, що надіється на те, що рано чи пізно все стане на свої місця. Також В'ячеслав додав, що всім людям властиво помилятися і він набрався сміливості визнати це замість неї.

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Я вважаю, що кожен має право помилятися. І я визнаю це за неї. І дуже сподіваюся, що все стане на свої місця. Рано чи пізно. І мені, як чоловікові, залишається тільки чекати. Чекати з терпінням і любов'ю. Більше мені нічого запропонувати. Марина з сім'ї, де жінки не тільки красиві, але і мудрі. Всіх з Новим роком. Любові, світла, терпіння і порозуміння. Нехай у ваших серцях завжди живе любов. Я люблю і я щасливий. І бережіть друзів і сім'ї. Як з'ясувалося, це не норма – це подарунки, які потрібно оберігати. PS. Люблю, любив і буду любити вічно,
– завершив повідомлення В'ячеслав Узелков.

Узелкови
В'ячеслав і Марина Узелкови / Instagram / @uzelkoff_official

Узелкови
В'ячеслав і Марина Узелкови / Instagram / @uzelkoff_official

Узелкови
В'ячеслав і Марина Узелкови / Instagram / @uzelkoff_official

Варто нагадати, 28 грудня 2018 року Марина Узелкова повідомила про розлучення із В'ячеславом. Вона зазначила, що їхні кораблі розійшлися по інших шляхах, але вона продовжує поважати його як батька своїх дітей. Коментар від зіркового тренера реаліті-шоу "Зважені і щасливі" не забарився. У відповідь він сказав, що завжди любитиме свою дружину.

Теги: LifeStyle Зіркові розлучення
Джерело: 24 канал
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