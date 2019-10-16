В'язниця та виправні роботи: акторка Фелісіті Гаффман отримала вирок у справі про шахрайство

Голлівудська акторка Фелісіті Гаффман, найбільш відома за роллю Лірен у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", таки понесе покарання за шахрайську схему. Знаменитість, яка давала хабар за вступ доньки до коледжу, пробуде у в'язниці 14 днів.

Вступ доньки Фелісіті Гаффман до американського коледжу обернувся на справжню катастрофу для сім'ї акторки. Через її шахрайські махінації зірка ще від березня 2019 року стала частою гостею у судах. 15 жовтня служителі Феміди розглянули справу акторки та винесли вирок, передає Fox News.

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За даними журналістів, про результати засідання повідомила сама голлівудська зірка. Вона зізналась, що 16 жовтня перебуватиме в одній з американських в'язниць. Суддя призначила їй покарання на 14 днів, щоб після цього Фелісіті Гаффман змогла відновити свою кар'єру та звичне життя. Окрім цього, акторка змушена виплатити штраф у розмірі 30 тисяч доларів та матиме умовне ув'язнення упродовж року, яке включає виправні роботи.

"Фелісіті Гаффман сьогодні повідомила про винесення вироку та переїзд до Федеральної виправної установи в Каліфорнії. Акторка погоджується з терміном ув'язнення... Решту покарання, призначеного суддею Талвані, вона відбуватиме упродовж року. Гаффман перебуватиме під наглядом та матиме 250 годин громадських робіт", – розповіли журналісти Fox News.

Під час засідання Фелісіті Гаффман не стримувала сліз та зізналась, що їй шкода за скоєне. Акторка публічно попросила вибачення у батьків та абітурієнтів, які постраждали внаслідок її шахрайської схеми.

Що відомо про кримінальну справу за участю Фелісіті Гаффман?

У березні 2019 року працівники ФБР затримали американську акторку Фелісіті Гаффман. Правоохоронці довідались, що вона заплатила 15 тисяч доларів представнику одного з престижних коледжів, щоб її донька пройшла конкурсний відбір абітурієнтів. Після вручення хабаря Фелісіті Гаффман потрапила за ґрати та вийшла з в'язниці завдяки заставі у розмірі 250 тисяч доларів.

Згодом стало відомо, що у шахрайську схему було залучено інших батьків та ще одна акторка Лорі Лафлін. За даними слідства, голлівудські зірки оцінили вступ дітей до вишів від 200 тисяч до 6,5 мільйона доларів США. Кошти Фелісіті Гаффман передала до Key Worldwide Foundation, де начебто готували абітурієнтів до вступу. Насправді серед членів організації були представники коледжів та університетів, які й допомагали підліткам пройти всі етапи вступу до вишів.

Викрили схему батьки американських вступників. Вони й повідомили правоохоронцям про корупцію у вишах. Після обвинувачення Фелісіті Гаффман визнала свою провину та почала співпрацювати зі слідством. Водночас її кар'єра пішла на спад: акторці відмовили у кількох ролях.