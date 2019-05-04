Вєрка Сердючка готується до виступу на Євробаченні-2019: кумедні відео

Все менше часу залишається до популярного вокального конкурсу Євробачення-2019, який розпочнеться 14 травня у Тель-Авіві. Та поки учасники з тремом очікують на знаковий день, запрошені зірки теж не сидять, склавши руки. Зокрема, Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, показав підготовку до шоу.

Організатори Євробачення-2019 завершують останні підготування до проекту, за яким спостерігатиме весь світ. Водночас запрошені зірки, серед яких – українська Вєрка Сердючка, вже взяли участь у спеціальних зйомках, організованих спонсором шоу. Результати роботи, ймовірно, глядачі побачать під час самого Євробачення-2019.

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За словами Вєрки Сердючки, зйомки відбулись у столиці Данії – колоритному Копенгагені. Та в перерві між роботою українська зірка зі своєю "мамою" розважились на знімальному майданчику. На курйозних кадрах, опублікованих у мережі, видно, як Вєрка Сердючка із зіркою на голові вилізла на велосипед, а колега кумедно підтримувала її.

Водночас запальна Елені Фурейра на своїй сторінці в Instagram показала, як готується до спільного виступу з Вєркою Сердючкою. Запальна співачка прослухала трек спільно з українською зіркою та не втрималась від танцю.

Вивчаю деякі фінальні рухи зі справжньою дівою Вєркою Сердючкою,

– прокоментувала Елені Фурейра.

Півфінали Євробачення-2019 відбудуться 14 та 16 травня, а от ім'я переможця конкурсу оголосять вже 18 травня. І хоч Україна не братиме участь у шоу, до нього все одно прикута чимала увага вітчизняних глядачів.