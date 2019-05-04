Вєрка Сердючка готується до виступу на Євробаченні-2019: кумедні відео

686 Читать новость на русском
Вєрка Сердючка готується до Євробачення-2019
Вєрка Сердючка готується до Євробачення-2019 / Instagram / @v_serduchka

Все менше часу залишається до популярного вокального конкурсу Євробачення-2019, який розпочнеться 14 травня у Тель-Авіві. Та поки учасники з тремом очікують на знаковий день, запрошені зірки теж не сидять, склавши руки. Зокрема, Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, показав підготовку до шоу.

Організатори Євробачення-2019 завершують останні підготування до проекту, за яким спостерігатиме весь світ. Водночас запрошені зірки, серед яких – українська Вєрка Сердючка, вже взяли участь у спеціальних зйомках, організованих спонсором шоу. Результати роботи, ймовірно, глядачі побачать під час самого Євробачення-2019. 

Читайте також: Офіційно: Вєрка Сердючка вийде на сцену Євробачення-2019

За словами Вєрки Сердючки, зйомки відбулись у столиці Данії – колоритному Копенгагені. Та в перерві між роботою українська зірка зі своєю "мамою" розважились на знімальному майданчику. На курйозних кадрах, опублікованих у мережі, видно, як Вєрка Сердючка із зіркою на голові вилізла на велосипед, а колега кумедно підтримувала її. 

Водночас запальна Елені Фурейра на своїй сторінці в Instagram показала, як готується до спільного виступу з Вєркою Сердючкою. Запальна співачка прослухала трек спільно з українською зіркою та не втрималась від танцю. 

Вивчаю деякі фінальні рухи зі справжньою дівою Вєркою Сердючкою,
– прокоментувала Елені Фурейра.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Eleni Foureira (@foureira)

Півфінали Євробачення-2019 відбудуться 14 та 16 травня, а от ім'я переможця конкурсу оголосять вже 18 травня. І хоч Україна не братиме участь у шоу, до нього все одно прикута чимала увага вітчизняних глядачів. 

blog_ava
Головні новини 3 травня: Команда Зеленського у Брюсселі та пограбування Пинзеника
сьогодні
3712
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Євробачення 2019 Музика
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
сьогодні 10:02 "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
Юлія Михайлова 13090
Чанки, мюлі чи сабо: як добре ви знаєте різновиди жіночого взуття – інфографіка
3 травня 20:22 Чанки, мюлі чи сабо: як добре ви знаєте різновиди жіночого взуття – інфографіка
494
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 3-5 травня
3 травня 17:40 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 3-5 травня
458
Зіпсована корона: скандальні шлюби та гучні розлучення у королівській сім'ї Великобританії
3 травня 14:00 Зіпсована корона: скандальні шлюби та гучні розлучення у королівській сім'ї Великобританії
Марта Вересюк 2285
Куди поїхати на травневі свята на море: найкращі бюджетні пропозиції
3 травня 12:04 Куди поїхати на травневі свята на море: найкращі бюджетні пропозиції
Наталя Боднар 3619
Новини
Більше новин
Залиште відгук