Вєрка Сердючка відкрила фінал Нацвідбору Євробачення-2020: відео

Популярний український артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, відкрив довгоочікуваний фінал Національного відбору Євробачення-2020. Шоу в прямому ефірі показали телеканали СТБ та UA: Перший.

Розпочала перформанс Вєрка Сердючка із зізнання, що раніше отримала нагороду Yuna за трек Dancing Lasha Tumbai, який підкорив усю Європу. Андрій Данилко не приховував, що саме тому для фіналу Нацвідбору він обрав цю пісню. На сцену Вєрка Сердючка вийшла у знаменитому сріблястому костюмі та із зіркою на голові.

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Я заради вас влізла у цей, не те, щоб старий костюм, а легендарний. Так, Тіно? Легендарний!

– зазначила Вєрка Сердючка.

Під час запального треку всі глядачі та судді не стримували емоцій та підтанцьовували у такт. Бурхливі овації змусили Вєрку Сердючку пожартувати, що на цьому лінії для голосування закриваються, а українці можуть привітати переможця Нацвідбору Євробачення-2020.

Та на цьому виступ Вєрки Сердючки не завершився: зірка залюбки виконала хіти зі свого репертуару – "Тук-тук-тук" та Make it rain champagne. Запальні танці шоу-балету та й самої артистки зірвали овації, а Сергій Притула назвав знаменитість "її величністю, царицею українського шоу-бізнесу". Не оминула Вєрка Сердючка каверзного питання від ведучого. Він у прямому ефірі поцікавився, чому зірка більше не хоче їхати на Євробачення.

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"Вона хоче їхати на Євробачення. Данилко протестує… Друзі, я ледве влазила у цей костюм. П'ятеро людей мене затягували, я йшла як танк. Я взяти участь зможу, якщо у вас є фінанси", – пожартувала Вєрка Сердючка.

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Як відомо, Вєрка Сердючка виступала на Євробаченні у 2007 році. Незвичний образ артиста зі срібною зіркою на голові та ритмічна пісня "Dancing Lasha Tumbai" стрімко підкорили серця європейців, які масово віддали за представника України свої голоси. Вєрка Сердючка посіла почесне 2 місце, поступившись учасниці із Сербії. Роками Андрій Данилко займає місце серед суддів Нацвідбору, адже добре знає, яку музику очікують європейці.