Вєрка Сердючка випустила новий хіт

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Вєрка Сердючка
Вєрка Сердючка / Instagram /@v_serduchka

Вєрка Сєрдючка стала запрошеною гостею на "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою". Артистка вийшла на сцену наприкінці концерту, щоб вразити публіку своєю новою піснею. Вона називається "Make It Rain Champagne". В українському перекладі – "Зроби дощ із шампанського".

У вівторок, 12 листопада, у палаці "Україна" відбувся концерт "Вечір прем’єр з Катериною Осадчою". Чимало зірок потішили шанувальників новинками та вже улюбленими хітами. Проте справжньою родзинкою цього концерту став виступ зірки Євробачення 2007 Вєрки Сердючки. 

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Вперше за багато років артистка випустила новий хіт. Востаннє на всю країну прогриміла пісня "Розовый свитер". З того часу Адрій Данилко, який працює в образі Вєрки Сердючки, давав концерти вже з відомим не лише для української публіки репертуаром. 

Співачка назвала виконання нової композиції не прем'єрою, а лише репетицією. Пісня називається "Make It Rain Champagne". У перекладі на українську – "Зроби дощ із шампанського".

На сцені зірка з'явилася в костюмі, в якому представляла Україну на Євробаченні в 2007 році. Спеціально для виступу їй довелося забрати вбрання з музею в Стокгольмі, де воно зберігається.

За контрактом, я маю право його забирати, якщо мені потрібно. Поки на нацвідборі на "Євробаченні" все з'ясовували, чий Крим, я встигла в ньому кілька разів виступити. Гастролі у мене західні, між іншим,
– пояснив ситуацію Андрій Данилко. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KP.UA (@kp_ukraine)

Зал слухав пісню стоячи і кликав улюбленицю на біс тричі. Запис концерту "Вечір прем'єр" планують показати в ефірі "1+1" вже 24 грудня.

Хто така Вєрка Сердючка?1993 на конкурсі "Гуморина" Андрій Данилко уперше представив Вєрку Сердючку великій аудиторії. Вона одразу почала користуватися популярністю. Успіх Сердючки продовжувався під час гастролей Данилка по країні в рамках програми "Титанік". Справжня популярність Вєрки Сердючки з'явилася після того, як одна з компаній зняла рекламний ролик з її участю. 9 березня 2007 року Андрій Данилко став офіційним представником від України на Євробаченні. Реакція на участь Данилко в жіночому образі не була однозначно схвальною. Попри ставлення до його участі в змаганні, він підтвердив намір виконати в Гельсінкі 12 травня 2007 року пісню "Dancing Lasha Tumbai". З нею він посів друге місце в конкурсі. З нагоди 17-ої річниці незалежності України Президент Ющенко надав Данилку звання Народний артист України. 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Євробачення Концерти
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