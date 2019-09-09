Вєрка Сердючка заговорила про повернення на сцену та вже готує нові пісні

Талановитий композитор і співак Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, зізнався, що хоче повернутись на велику сцену. Він вже розпочав роботу над новими піснями, які, ймовірно, презентує перед Новим роком.

Про прагнення відновити вокальну кар'єру Вєрка Сердючка заявила під час грандіозного концерту на НСК "Олімпійський", який пройшов 8 вересня. Це був перший виступ артиста перед українською аудиторією після річної паузи. Тому вихід на сцену Андрія Данилка зірвав овації в залі, а сам співак заявив, що хотів би відновити свою вокальну кар'єру.

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В ексклюзивному коментарі журналістам LifeStyle 24 цю інформацію підтвердили й представники артиста. За словами піар-менеджера Андрія Данилка, співак вже розпочав роботу над створенням нових пісень.

Поки йде робота над новими піснями, тому, швидше за все, невдовзі з'явиться щось новеньке в його творчості. Ну, мабуть, це можна розцінювати, як повернення Вєрки Сердючки на сцену,

– розповів Андрій Уреньов.

Наразі невідомо, коли саме відбудеться презентація нових треків Вєрки Сердючки. Ймовірно, це станеться під час різдвяно-новорічних свят.

Як відомо, у липні 2018 року всі вітчизняні ЗМІ заполонили новини: запальна Вєрка Сердючка йде зі сцени. Тоді артистка анонсувала прощальне турне після річної паузи та заявила, що на цьому завершить свою кар'єру.

Це буде грандіозний виступ артистки, яка скучила за своїм глядачем. Яскраве шоу, гідне Вєрки Сердючки. Вона сама собою вже свято! До речі, крім відомих пісень, Вєрка підготувала кілька нових композицій,

– йшлося в офіційній заяві.

Відтак, ймовірно, повернення Вєрки Сердючки на сцену буде не довготривалим. Водночас Андрій Данилко продовжить брати участь у зйомках популярних проєктів, зокрема, Х-Фактор, прем'єра якого запланована на 14 вересня.