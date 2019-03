Вже без Лагерфельда: як відбувся грандіозний показ Chanel у Парижі

В рамках Тижня моди в Парижі відбуваються десятки модних показів, куди з’їжджаються найвідоміші зірки, блогери, стилісти та дизайнери з усього світу. Не виключенням став і показ Chanel, який традиційно відзначився вражаючими декораціями і гостями-знаменитостями.

Для створення неповторної атмосфери під час презентації осінньо-зимової колекції Chanel було створено справжнє альпійське село зі штучним снігом, високими декораціями з пейзажами засніжених гір, а також навіть збудовано декілька дерев’яних будиночків. Показ Chanel став першим після смерті видатного креативного директора бренду Карла Лагерфельда. На його місце було призначено помічницю покійного дизайнера – Віржині Віар.

Показ Chanel у Парижі / Getty Images

Оцінити останні творіння Карда Легерфельда на показ прийшли такі зірки, як Клаудія Шиффер, Моніка Беллуччі, Наомі Кемпбелл, Крістін Стюарт, Маріон Котіяр, Пенелопа Крус, Кара Делевінь та Кайя Гербер.



Гості показу Chanel у Парижі / Getty Images

Останні троє – Пенелопа, Кара і Кайя – також стали учасницями модного показу, продефілювавши на подіумі у деяких зразках нової колекції.



Кара Делевінь на показі Chanel / Getty Images



Кайя Гербер на показі Chanel / Getty Images



Пенелопа Крус на показі Chanel / Getty Images

Що цікаво, на зворотах запрошень на показі Chanel було зображено ескіз із зображенням Карла Лагерфельда і Коко Шанель, яке доповнював напис The Beat Goes On ("Життя триває" з англійської). Розкішний показ Chanel завершився щемливою хвилиною мовчання, а самі ж моделі традиційно вишикувались у ряд і у залі зазвучав голос Лагерфельда. Моделі і запрошені гості не стримували сліз, віддавши данину культовому дизайнеру.



Завершення показу Chanel / Getty Images