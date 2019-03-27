Вже не блондинка: Шакіра кардинально змінила імідж

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Шакіра
Шакіра / www.gettyimages.com

Популярна співачка Шакіра кардинально змінила колір волосся з традиційного білявого до темного відтінку. Однак потрапила зірка в об'єктиви папараці не за найкращих умов – артистка виходила з будівлі суду, де відбувалося слухання за плагіат її пісні La Bicicleta.

Кубинський виконавець Лівам Рафаель Кастельянос звинуватив Шакіру і Карлоса Вівеса за те, що співаки без дозволу взяли фрагмент приспіву його композиції You Te Quiero Tanto (1997) і використали у пісні La Bicicleta.

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Лівам подав судовий позов на виконавців, засідання з якого відбулося у Мадриді. Що цікаво, Шакіра із зали суду вийшла радісною та усміхалася фотографам.

Крім того, співачка приємно вразила змінами в іміджі: артистка змінила колір волосся і стала шатенкою.

Шакіра
Шакіра / Getty Images

Шакіра і Карлос Вівес – La Bicicleta: дивіться відеокліп

Livam – Te Quiero Tanto: слухайте пісню

 

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Теги: LifeStyle Шакіра Музика
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