Вже скоро, – Влад Яма зізнався у бажанні мати дочку

Український хореограф та суддя проєкту "Танці з зірками 2019" Влад Яма, який тривалий час приховував від публічності подробиці свого особистого життя, зізнався, що вони з дружиною Ліліаною хочуть завести ще одну дитину.

Про бажання стати батьком вдруге Влад Яма відверто розповів у програмі "Зе Інтерв'юер".

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Хореограф заявив, що він почувається щасливим чоловіком і батьком. Відомо, що Влад з дружиною Ліліаною, з якою він зустрічається з 2007 року, виховують сина Леона. Знаменитість зізнається у бажанні також мати дочку.

Я хочу ще. Хочемо дівчинку. Дружина не проти. Поки не було Леона, хотів чотирьох. Але з'явився малий, і якийсь час ми взагалі про це не говорили. Рік, напевно. Тому що це було трошки складніше, ніж ми собі представляли: перші тижні, місяці. А зараз... Вже, напевно, скоро. Ми не настільки молоді, щоб відкладати це ще на п'ять років,

– пояснив Яма.

Влад Яма у програмі "Зе Інтерв'юер": дивіться відео

Раніше в інтерв'ю Влад Яма зізнавався, що найголовнішим днем у його житті стало народження сина Леона. Наразі подружжя не показує обличчя хлопчика у мережі, щоб вберегти його від публічності.

За словами хореографа, Леон кардинально змінив його життя і він покаже хлопчика тоді, коли малюк підросте.