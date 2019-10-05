Вже скоро, – Влад Яма зізнався у бажанні мати дочку

45 Читать новость на русском
Влад Яма з дружиною Ліліаною
Влад Яма з дружиною Ліліаною / Instagram / @liliya_yama

Український хореограф та суддя проєкту "Танці з зірками 2019" Влад Яма, який тривалий час приховував від публічності подробиці свого особистого життя, зізнався, що вони з дружиною Ліліаною хочуть завести ще одну дитину.

Про бажання стати батьком вдруге Влад Яма відверто розповів у програмі "Зе Інтерв'юер".

Читайте також: Влад Яма розповів, як робив пропозицію зневіреній дружині після 7 років стосунків

Хореограф заявив, що він почувається щасливим чоловіком і батьком. Відомо, що Влад з дружиною Ліліаною, з якою він зустрічається з 2007 року, виховують сина Леона. Знаменитість зізнається у бажанні також мати дочку.

Я хочу ще. Хочемо дівчинку. Дружина не проти. Поки не було Леона, хотів чотирьох. Але з'явився малий, і якийсь час ми взагалі про це не говорили. Рік, напевно. Тому що це було трошки складніше, ніж ми собі представляли: перші тижні, місяці. А зараз... Вже, напевно, скоро. Ми не настільки молоді, щоб відкладати це ще на п'ять років,
– пояснив Яма.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Liliya Yama (@liliya_yama)

 

Влад Яма у програмі "Зе Інтерв'юер": дивіться відео 

 

Раніше в інтерв'ю Влад Яма зізнавався, що найголовнішим днем у його житті стало народження сина Леона. Наразі подружжя не показує обличчя хлопчика у мережі, щоб вберегти його від публічності.

За словами хореографа, Леон кардинально змінив його життя і він покаже хлопчика тоді, коли малюк підросте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VLAD YAMA (@vladyama_official)

 

 

blog_ava
Через що збільшуються лімфовузли: 5 причин
сьогодні
8323
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові мами Зіркові діти
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Пам'яті Стіва Джобса: найбільш мотивуючі цитати творця iPhone
сьогодні 10:30 Пам'яті Стіва Джобса: найбільш мотивуючі цитати творця iPhone
Наталя Сколоздра 4817
15 тварин України, яких ми можемо більше не зустріти у природі
4 жовтня 15:04 15 тварин України, яких ми можемо більше не зустріти у природі
Олена Левчук 25521
Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 4 – 6 жовтня
4 жовтня 09:03 Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 4 – 6 жовтня
272
Що подарувати на День учителя: небанальні сюрпризи для улюблених педагогів
3 жовтня 16:49 Що подарувати на День учителя: небанальні сюрпризи для улюблених педагогів
Квітослава Туз 2172
Що відомо про тур Меган Маркл і принца Гаррі Африкою: головні факти
2 жовтня 17:34 Що відомо про тур Меган Маркл і принца Гаррі Африкою: головні факти
Марта Вересюк 4027
Новини
Більше новин
Залиште відгук