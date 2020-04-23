Взірцевий дідусь: принц Чарльз показав чарівне фото з маленьким Луї

У четвер, 23 квітня, день народження відзначає молодший син принца Вільяма та Кейт Міддлтон – Луї. З цієї нагоди представники палацу опублікували фото іменинника з дідусем Чарльзом. Кадр зворушив ніжністю.

Маленькому Луї виповнилось 2 роки! Про це його батьки, принц Вільям та Кейт Міддлтон, оголосили громадськості ще зранку 23 квітня. Королівське подружжя опублікувало в мережі чарівні кадри сина та отримали привітання від прихильників і родичів. Зокрема, на інстаграм-сторінці Кларенс-гауз з'явилась вітальна листівка від принца Чарльза та Камілли.

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В архівах спадкоємець британського престолу знайшов знімок, який раніше зробила Кейт Міддлтон. На чорно-білому фото 71-річний Чарльз тримає на руках маленького Луї. Хлопчик міцно обійняв дідуся, що викликало у нього усмішку.

З днем народження принца Луї, якому сьогодні виповнюється два роки. Маленький принц насолоджується обіймами свого діда принца Уельського, – підписали фото представники палацу.

Відомо, що на час пандемії коронавірусу принц Вільям та Кейт Міддлтон з трьома дітьми самоізолювались у палаці в Норфолку. На території резиденції є великий сад, який відгороджує маєток від будинків британців, тому нащадки пари мають, де розважатись.

Саме у Норфолку герцоги Кембриджські влаштують святкування дня народження Луї. Подружжя відмовилось від гучного застілля, однак, за даними інсайдерів, Вільям і Кейт Міддлтон зателефонують родичам, аби всі мали змогу особисто привітати іменинника. Окрім цього, хлопчик отримає у подарунок великий торт, який спекла та прикрасила Кейт Міддлтон.